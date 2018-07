Hamilton vuelve al 2007

La rivalidad entre Lewis Hamilton y Nico Rosberg se venía intensificando desde el inicio del Mundial y la guerra abierta ha arrancado en el GP de Mónaco. Ambos se conocen desde el karting y mantenían que eran amigos, pero parece que su relación ahora se resquebraja por la competición. A Nico se le pone cara de Prost y a Hamilton de Senna. De hecho, la actitud de Lewis en Montecarlo recuerda a situaciones de McLaren en 2007.

Las calles monegascas abrieron la caja de los truenos. Nico Rosberg se salió de pista, algo que le benefició para obtener la pole, y Lewis Hamilton desconfía de si eso fue o no adrede. Nico dice que fue un error... ¿Se salió de pista adrede para lograr la pole en Mónaco? Es la duda que sobrevuela en el paddock, pero parece que Hamilton lo tiene claro; dice que Nico hizo lo mismo que Schumacher en 2006. "Es irónico, estaba siendo unas décimas más rápido", lamentaba en rueda de prensa.

'Amigos', una palabra "muy grande"

La fractura se hizo evidente ante las preguntas de la prensa. ¿Habían hablado de la polémica del fin de semana? Rosberg sonrió y dijo que sí, mientras que Hamilton, con cara de pocos amigos, lo negaba rotundamente. "No somos amigos. Somos colegas", decía el británico. Nico le responde con frialdad: "No quiero hacer comentarios sobre Lewis de ninguna manera. 'Amigo' es una palabra muy grande. Trabajamos muy bien juntos".



Tras cuatro victorias seguidas, Rosberg puso fin a la racha de Hamilton en Mónaco. Antes del gran premio Lewis arrancó la 'guerra psicológica' con unas declaraciones clasistas: "Vengo de un lugar no muy bueno en Stevenage y dormía en un sofá en el apartamento de mi padre, mientras que Nico creció en Mónaco con jets, hoteles y yates y todo este tipo de cosas, por lo que el hambre de victoria es distinto", reflexionó.



Rosberg le respondió con una artimaña en pista... O no. El caso es que Hamilton parece fuera de sí tras perder el liderato. Se decía que Lewis había recuperado el temple y estaba más centrado que nunca, pero tras cuatro victorias parece que no soporta que el equipo no le respalde a fondo cuando su compañero le planta cara. "Todo está perfecto", insiste Niki Lauda, presidente no ejecutivo de Mercedes.

Rivalidad con Alonso en McLaren 2007

Sin embargo, la situación recuerda a la de McLaren en 2007, cuando Hamilton y McLaren se aliaron en detrimento de Fernando Alonso. En el GP de Mónaco de aquel año ganó el bicampeón español, pero Lewis se quejó del trato de favor del equipo hacia el asturiano. A partir de ahí, Ron Dennis permitió licencias increíbles a un 'rookie'.



Ahora Lewis es el número 1 del equipo, pero su compañero es compatriota de Mercedes y parece que va a vender caro el Mundial. "Sabía que no me llamaríais", dijo durante el safety car reclamando que tendría que haber entrado en boxes. La hegemonía de las flechas plateadas no corre peligro en pista, pero la rivalidad entre sus pilotos puede explotar en Canadá o Inglaterra.