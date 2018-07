Hamilton: "Ha sido un buen fin de semana para nosotros"

Lewis Hamilton es más líder del Mundial después de haber ganado el Gran Premio de Japón por delante de su compañero y segundo clasificado del campeonato, Nico Rosberg, al que superó tras un gran adelantamiento: "Tenía más ritmo que Nico y he conseguido acercarme a él, que ha tenido sobreviraje y he podido pasarle". El inglés quiso acordarse de Jules Bianchi y expresó sus deseos hacia él: "Ahora mismo rezamos por él".

Sobre el Gran Premio, indicó que "ha sido un finde interesante": "En general ha sido un buen finde en cuanto a coche, a clasificación y también en la carrera, que ha sido excepcional". "Cuando he podido pasar a Nico he conseguido gestionar y ganar un poco de tiempo, aunque lógicamente la carrera no ha terminado como esperábamos", finalizó.