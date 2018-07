Fernando Alonso, a punto de anunciar su fichaje por McLaren-Honda

La marcha de Fernando Alonso del equipo Ferrari es inminente. El anuncio parece cuestión de horas; el español cada vez está más cerca de McLaren-Honda. El comunicado se espera desde hace justo un mes y medio. En ese tiempo, el piloto no ha perdido la sonrisa y ha prometido un futuro mejor: "Va a ser mejor que este año".



Tras el último gran premio, Fernando organizaba una cena con todo su equipo que sonaba a despedida. Por su parte, McLaren ya prueba su nuevo motor Honda. "He tenido siempre la suerte de elegir el equipo que quería", dijo Alonso en el GP de Japón. Todo apunta a que Fernando ya no piensa en rojo.



La temporada de Alonso en Ferrari ha estado llena de imprevistos. Desde que surgieron discrepancias entre el asturiano y el nuevo jefe ejecutivo, Marco Mattiacci, no ha habido ninguna carrera sin problemas para Fernando.

El calvario desde Japón

En Suzuka el F14 T se paraba en la tercera vuelta... A partir de ahí fue un despropósito tras otro: el gato que se escurre en plena parada haciéndole perder tiempo, el Ferrari que se incendia en los Libres, la batería sin cargar en plena clasificación ("Ay, ay, ay..."), etc.



Cuando no ha sido un fallo mecánico, ha sido la estrategia o las pocas prestaciones del 'Cavallino Rampante' esta temporada. Imposible competir con esas condiciones; salir de Ferrari parece la única forma de devolverle la sonrisa.