Alonso termina tercero en los Libres 2 de Sochi con Hamilton líder

Y otra vez Fernando Alonso aparece para salvar la cara de Ferrari en este 2014. Mientras que Kimi Raikkonen se peleaba en tiempos con los dos Toro Rosso en los Libres 2 del GP de Rusia, el asturiano se marcó una gran vuelta que el sirvió para colocarse tercero, por delante de Nico Rosberg y sólo tras Lewis Hamilton y un sorprendente Kevin Magnussen con su McLaren.



Costó, pero finalmente Fernando pudo sacar una de esas vueltas mágicas que le salen muy a menudo. El bicampeón, en su octava vuelta con el neumático blando, se colocó a menos de nueve décimas del tiempo del Mercedes de Hamilton, que dominó con mano de hierro con un 1:39.630 y superó por mucho a su compañero de equipo.



Al igual que hizo Alonso con Raikkonen, como suele ser bastante habitual este año. Fernando le ha metido más de un segundo a Kimi, aunque puede servir de motivo el hecho de que uno y otro siguieron diferente plan. El asturiano primero rodó con medios probando tanda larga para luego colocar el neumático blando y marcar su mejor crono. Eso sí, no estuvo exento de algún bloqueo y ciertas salidas de pista.



Todos están haciéndose a esta nueva pista de Sochi, una pista en la que Pirelli ha traído dos auténticas piedras que aguantan y aguantan el vuelta a vuelta sin el más mínimo problema. No habrá problema con ellos en cuanto a degradación, y es que, como ya comentamos antes, el propio Alonso marcó su mejor registro en la octava vuelta de goma blanda.



McLaren, sorpresa de la jornada

Justo la que le valió para superar al McLaren de Jenson Button. El equipo británico fue la principal sorpresa positiva de la jornada de viernes, con buenas actuaciones tanto del campeón del mundo como de Kevin Magnussen. La sorpresa negativa fue Red Bull, que aún no le ha cogido el pulso a Sochi. Vettel fue noveno, y Ricciardo terminó abandonado cuando marchaba en el puesto trece. Se quedó tirado en pista, con la consiguiente bandera roja.



Mucho tiene que cambiar el panorama para que sean oposición firme a Mercedes. O para que sean el más inmediato perseguidor de las flechas plateadas en Rusia. De momento, hachazo de Hamilton a Rosberg en los Libres 2, con un tiempo que puede haber sentado como un tiro a Nico. Porque que tu compañero te meta más de nueve décimas cuando te estás jugando el Mundial... pero aún queda mucho para que finalice la prueba rusa.



Lo próximo será ya definitivo, pues tras los Libres 3 los pilotos se jugarán el todo por el todo en una clasificación en la que cualquier cosa es posible aceptando que Mercedes es claramente superior. La pista de Sochi está lista y sus curvas de 90 grados preparadas, y los pilotos dispuestos para el debut de Rusia en el Mundial de F1.