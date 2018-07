Hamilton gana la carrera de Suzuka por delante de Rosberg y es más líder del Mundial

Cero celebraciones tras el final de la carrera de Suzuka. Cero sonrisas en la cara de Lewis Hamilton, ganador en Japón y más líder del Mundial tras superar a Nico Rosberg en carrera. Nada de festejos en un podio con el británico, con el alemán y con Vettel en el que no corrió champán. En el que sólo se pensaba en el estado de Jules Bianchi tras su grave accidente que provocó la salida del safety car, del coche médico y con el que se terminó el Gran Premio.



Porque algo estaba enrarecido en el ambiente este fin de semana. Un fin de semana en el que el tifón amenazaba la disputa normal de la carrera, con los mandamases de organización de carrera negando adelantar el comienzo de la prueba a pesar de la cercanía de Phanfone. Decidieron aquellos que no pasan a 300 kilómetros por hora cerca de los muros. Aquellos que no se la juegan curva tras curva. Muy crítico fue Massa con esto.

Pero así se comenzó la carrera. Con un coche de seguridad al inicio debido a las condiciones climáticas de viento y de lluvia, pues un importante diluvio caía en Suzuka. Casi el mismo que comenzaba a golpear el asfalto cuando Bianchi se salió e impactó con una grúa que estaba por un accidente de Sutil. Grúa que por cierto estaba al lado de la pista sin safety car.

Todos pendientes de Bianchi

Poco importa que Lewis Hamilton haya ganado. Poro importa que el británico sea más líder del Mundial. Poco importa que haya adelantado a un Rosberg con problemas. Poco importa que Alonso haya abandonado, que Raikkonen no haya puntuado y que Ferrari sume un cero después de más de 80 carreras sumando. Todo eso queda en nada. Todo lo que sucedió en las 47 vueltas que se dieron por Suzuka es irrelevante.

Y lo de después también. Un nudo en la garganta tenían todos y nadie estaba pensando ni en los puntos ni en nada parecido. Hamilton no pensaba en que era la bandera británica la que más alto estaba en el podio japonés. Rosberg a buen seguro no tenía su cabeza en los problemas de sobreviraje que sufrió y que permitieron a Lewis adelantarle en pista. Y Vettel tampoco se paró a pensar en qué bien les había salido 'tirar' la clasificación pensando en la carrera y en el gran ritmo sobre mojado de su RB10.



Silencio en el mundo de la F1

Un mal final para un extraño comienzo, porque como se suele decir lo que mal empieza mal acaba. El inicio del fin de semana en Japón, marcado por el tifón Phanfone, terminó con el accidente de Bianchi. La F1 enmudece por el estado de salud del joven francés.