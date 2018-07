Rosberg consigue la pole del GP de Japón con Alonso quinto

Piezas situadas para la mítica carrera de Suzuka. La clasificación del GP de Japón ha vuelto a dejar una intensa lucha por la pole entre Nico Rosberg y Lewis Hamilton que ha caído finalmente para el piloto alemán tras una Q3 espectacular. Con los Williams muy por detrás de ellos, Fernando Alonso ha conseguido superar a unos Red Bull con configuración de agua y saldrá desde la quinta posición.



Qué mejor forma de olvidar un mal trago que con una gran noticia. Que con una gran actuación justo cuando te vuelves a jugar buena parte del Mundial. Nico ha estado excelso durante toda la clasificación, y sólo en Q1 ha dado su brazo a torcer ante un Lewis que ha evidenciado ciertos problemas tras perderse parte de los Libres 3. No comienza con buen pie Hamilton en su enésimo intento de conseguir el triunfo en Suzuka.



Porque de momento verá a su máximo rival por el título salir por delante de él, y sabiendo que la carrera será en agua Nico tiene la ventaja de que podrá evitar el más que posible lío que se puede formar en el arranque. Quizá lo sabía, y por eso apretó los dientes al máximo para marcar un 1:32.506 y superar a Hamilton por poco más de dos décimas.

Objetivo más que cumplido para Alonso

Y si espectacular ha sido la actuación de Rosberg, igual se puede decir de lo que ha hecho Fernando Alonso. El asturiano ha cumplido de sobra con lo que el Ferrari podía dar de sí en Suzuka y ha terminado con el quinto mejor crono. Sólo Mercedes y Williams han podido superarle, y aparte de batir a Kimi Raikkonen por ocho décimas, ha hecho lo propio con los dos Red Bull.



Complicado era dejar atrás a los Williams, pues en su segundo intento con las gomas de la franja blanca en Q3 no pudo mejorar su tiempo. Pero dicho tiempo fue suficiente para dejar atrás a Ricciardo y a Vettel, que no pensaron en el presente sino en el futuro. Los dos RB10 tenían configuración de agua, con la carrera en mente, y eso explica su sufrimiento durante toda la clasificación.



Descalabro de Lotus

Pero para sufrimiento el de Lotus. Ya empieza a ser normal que tengan mil y un problemas en todas las pistas del Mundial, con un coche que no está ni mucho menos a la altura de lo que se esperaba en un comiento. Grosjean y Maldonado se quedaron fuera en plena Q1, y sólo fueron capaces de superar a los dos Marussia y a los dos Caterham. De hecho Pastor saldrá último por el cambio de motor de su monoplaza con su correspondiente penalización.



Así que tan sólo queda el tifón de la carrera de Suzuka, tanto el que llegará desde el cielo como el que habrá en la propia pista. Rosberg y Hamilton volverán a trasladar su lucha por el Mundial 2014 a un asfalto nipón que está más que listo para volver a vivir una mítica batalla por el campeonato como antaño. El agua eso sí puede jugar un papel fundamental, y no hay que descartar sorpresas. Alonso, Ricciardo, Vettel, los dos Williams... todos buscan rascar una victoria en Japón.