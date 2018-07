Las redes sociales creen que Vettel no triunfará el próximo año en Ferrari

A punto de terminar el Mundial el mercado de fichajes sigue siendo una de las grandes preocupaciones de los internautas. El futuro de Fernando Alonso mantiene en vilo a los aficionados mientras que el fichaje de Sebastian Vettel en Ferrari para el próximo año genera un cúmulo de dudas para los internautas. La Pregunta Web de esta semana: '¿Crees que Vettel triunfará el próximo año en Ferrari?' mostraba la poca confianza en que el futuro del alemán sea brillante en la 'scuderia'. Un 82% de los votantes no creen que Vettel vaya a ganar en Ferrari mientras un 12% confian en que el piloto podrá exprimir su talento con los de Maranello.

El previsible duelo entre Hamilton y Rosberg que se vivirá en Austin centraba una gran cantidad de comentarios. Salva Aranega comentaba en Facebook: "Rosberg este fin de semana sabe que depende de los posibles fallos o averías de HAM porque no está a su altura". En la misma red social Angel Pousada se decantaba por el alemán:"Prefiero que gane Rosberg, pero es que Hamilton lo esta haciendo mejor. Que gane el mejor de los Mercedes!! El mejor piloto no podrá ganar porque no tiene coche!".

Para muchos internautas Jenson Button se perfila como la mejor pareja para Fernando Alonso la próxima temporada. Carlos Santos: "Fernando y Button juntos para mí formarían el mejor equipo de todos. Aunque sin menospreciar a Button, Fernando sería el rival a batir".

La tertulia del equipo de F1 durante los primeros entrenamientos libres ha generado un intenso debate. Los comentaristas ponían en tela de juicio la profesionalidad de Kimi Raikkonen, afirmaciones que hacían multiplicarse los comentarios: "@javi1994: Ahora a meterse y a criticar a Kimi cuando él ha ganado el mundial con Ferrari, no como otros". Mientras que la ausencia de Caterham y Marussia en EEUU debido a sus problemas económicos provocaba el rechazo de los aficionados como lo comunicaba Jaklyn Bermúdez en Facebook: "Lástima que dos escuderías estén fuera por motivos económicos!".

En el apartado de preguntas los internautas han pedido la opinión del equipo de Antonio Lobato sobre el momento en el que Fernando Alonso hará el anuncio de su próximo fichaje, el futuro de Ricciardo en Red Bull tras la salida de Sebastian Vettel o sobre las investigaciones de la FIA en torno al accidente de Jules Bianchi en el GP de Japón.