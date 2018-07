Las redes sociales celebran el regreso de Alonso en #A3F1Malasia

Alonso ya está de vuelta en el Mundial y las redes sociales le han recibido con un aluvión de mensajes de ánimo por su recuperación tras el accidente. Aunque la primera sesión de entrenamientos libres de Malasia comenzaba a las 2.55 horas en Españ, la tropa de habituales de la Fórmula 1 no dudaba en trasnochar para ver las primeras vueltas de Fernando en su regreso al equipo de Ron Dennis.

En Facebook Lorenzo Carmona estaba satisfecho de la vigilia: "Ahora sí me compensa madrugar. Muchas gracias, Alonso.". Las explicaciones de Fernando Alonso sobre su accidente en los penúltimos test de Montmeló no convencían a muchos internautas. Paco Garcia comentaba: "Si empiezan Ron Dennis y Alonso a contradecirse mal vamos". Para Leonardo Jose D Annunzio la clave está en la desinformación: "Nadie se da cuenta de que seguimos sin saber el motivo del accidente !!!??????".



Las sensaciones sobre McLaren varían entre el optimismo, pesimismo y los mensajes más realistas. Ivan Rodriguez dejaba un recado en Facebook para los impacientes de resultados: "Recuerdo a muchos aficionados que McLaren no es un equipo nuevo. McLaren dará muchas sorpresas y no tardando solo hay que tener paciencia".

"Hay que ser muy optimista para pensar que Alonso llegue al podio"

Otro foco de comentarios durante la primera sesión de entrenamientos eran las imágenes de Kimi Raikkonen durante la rueda de prensa de pilotos en la que el piloto mostraba semblante aburrido. Angel Parrilla lanzaba su primera interpretación en Facebook: "Kimi se aburre.... Hace mucho tiempo que no es protagonista de nada... Salvo de sus mediocres resultados...Un tuit un poco duro para el finlandés".

La Pregunta Web de la Semana arrojaba un poco de luz sobre las expectativas de los internautas sobre McLaren. A la pregunta "¿En qué posición acabará Alonso el GP de Malasia?" la mayoría, un 52% elegía 'fuera de los puntos', el 39% confiaba en que quedara entre el 4º y el 10º y un 9% soñaba con el podio. En Twitter @AlexIbiza8 comentaba los resultados: "Hay que ser "muy optimista" para pensar que acabará en el podio y optimista para pensar que acabará en los puntos".