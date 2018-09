Vázquez y Jorquera coinciden en sus críticas a las políticas de Feijóo

El candidato socialista a la Presidencia de la Xunta, Pachi Vázquez, ha considerado necesario un "cambio de rumbo" en Galicia, mientras el aspirante del BNG, Francisco Jorquera, ha hecho un llamamiento a la participación y ha reivindicado la importancia de la política.



Así lo han señalado ambos candidatos al comienzo del debate a dos bandas en la TVG, el segundo de los organizados en estas elecciones autonómicas, después del cara a cara de anoche entre Pachi Vázquez y el candidato a revalidar la Presidencia, el popular Alberto Núñez Feijóo.



Al comienzo de su intervención, Pachi Vázquez consideró que en las próximas elecciones del 21 de octubre "toca cambiar el rumbo" y abandonar el escenario "en que nos fueron metiendo Rajoy y Feijóo" de forma que se tomen medidas para estimular la economía, en lugar del "sufrimiento de los últimos años".



El dirigente socialista recordó que ayer mismo su adversario popular destacó la solvencia de la CCAA, pero apuntó que esta actitud ha quedado contradicha por la publicación este martes de un informe del Consello de Contas que señala que se trasladaron más de 400 millones de gastos del ejercicio de 2010 al año siguiente para cuadrar el déficit.



Por ello, consideró que este informe "contradice todo lo que dijo Feijóo" ayer en el mismo plató en el que este martes debate con Jorquera y, en lugar de estar "a la cabeza" del control del déficit, ahora "nos ponemos en los puntos de cola".



Por su parte, Francisco Jorquera arrancó su intervención expresando su satisfacción por que se celebren debates, que contribuyen al "contraste democrático" y señaló que el BNG propondrá que, por ley, sean obligatorios.



En su comienzo, el dirigente nacionalista hizo un llamamiento "al conjunto de la sociedad gallega" para que participe en los comicios del 21 de octubre, y exprese su malestar ante las políticas que "sacrifican sus intereses" por los de una minoría.



A su juicio, en el actual estado de cosas, "solo se pude revertir" la situación "desde la política", "la herramienta" de participación que es el voto, y así abogó por corregir el "estado de cosas" con políticas alternativas, diferentes, que pongan los intereses de la sociedad "antes" que los de los poderes económicos.



El presidente de la Xunta y candidato a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que "no interesa que se sepa que donde gobernaron los socialistas están en quiebra" y tampoco, ha dicho, que se conozca que Galicia no necesita "un solo euro" del Gobierno porque es un pueblo maduro que le llega para vivir con lo que tiene.



"Que me digan en qué comunidad autónoma tienen una mejor situación que la nuestra, para copiarla. No nos lo van a decir", ha asegurado en un mitin en Tui (Pontevedra), para el que era precisa invitación y ante unas cuatrocientas personas.



Ha destacado que durante estos años en el Ejecutivo gallego ha hecho los deberes y por eso, ha asegurado, esta comunidad tiene "menos paro, menos déficit y más solvencia" que el resto, "pero no nos quieren entender", ha afirmado.



En su intervención ha explicado que el "blindaje económico" de Galicia no lo tienen ninguna otra comunidad y ha señalado que "algunas que quieren ser nación están intervenidas". "Nosotros estamos orgullosos de lo que somos, una nacionalidad histórica, y de que no nos tengan que intervenir y de decidir en qué gastamos el dinero: Controlamos las cuentas para que no nos controlen a nosotros", ha afirmado.



También ha aludido al debate que celebran esta noche los candidatos del PSdeG y del BNG a la Presidencia de la Xunta, Pachi Vázquez y Francisco Jorquera, en la TVG, de quienes ha dicho que desconoce "de qué pueden hablar" si ninguno de ellos acepta al otro como presidente en caso de que tengan que pactar.



Ha criticado a Pachi Vázquez, con quien debatió ayer, porque le reprochó que adelantase las elecciones y ha asegurado que como es "educado" no le respondió: "Si no lo llego a hacer usted no estaría aquí debatiendo conmigo", en alusión al proceso de Primarias en el PSdeG anulado por el adelanto de elecciones.