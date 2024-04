Resultados elecciones País Vasco 2024 en directo: reacciones ante la victoria de Imanol Pradales y posibles pactos en Euskadi

Las negociaciones entre el PNV y el PSE-EE podrían comenzar pronto. Así lo quiere el secretario general socialista Eneko Andueza, quien apuesta por "sentarse lo antes posible" para empezar ha hablar del nuevo Gobierno en el País Vasco.

El líder del PSE está satisfecho con el resultado electoral obtenido y asegura que el PSE es "garantía de pluralidad, de estabilidad, de buena gestión, pero también de que Euskadi no entre en ningún tipo de aventuras".

"Euskadi no está para perder el tiempo", afirma Andueza, que no se ha pronunciado sobre qué consejerías reclamará. Prefiere "ser prudente y, a la vista de lo que se vaya negociando, ver qué posibilidades tienen". "No es momento de pensar en clave personal. Cuando llegue lo valoraremos", ha insistido.