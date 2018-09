Los pactos postelectorales se cuelan en el ecuador de campaña

Los avisos del PPdeG sobre un gobierno conformado por una amalgama de fuerzas políticas, la llamada del PSdeG a la movilización en las urnas de los que están indignados o se manifiestan, y la petición del BNG de un mayor autogobierno frente a la "actitud sumisa y obediente" de Feijóo han marcado la jornada con la que se ha cumplido la primera semana de campaña.

En Foz (Lugo), Alberto Núñez Feijóo (PPdeG) ha señalado que "votar al PSdeG es votar al BNG y viceversa, eso por mucho que les pese" y ha defendido que su fuerza "no depende ni de socialistas ni de nacionalistas A, B o C, ni de IU". "Comprendo que algunos van de progres y son solo unos yuppies, viven a cuenta de los demás y no pagan a nadie", ha ejemplificado.

Ha hecho especial hincapié en que "si quieres ser socialista, deja a deber; si quieres ser nacionalista, no pagues. Pero si quieres ser un buen gallego no gastes más de lo que tienes y paga lo que debes, esa es la diferencia entre un socialista y un gallego". De este modo, ha indicado que con el PP en la Xunta este mandato no es baladí que Galicia sea la comunidad "más solvente" de España, ha reflejado, al tiempo que ha hecho ver que "cualquier comunidad cambiaría" sus datos por los de esta CA, "un referente en rigor y servicios públicos".

En otro municipio lucense, Monforte de Lemos, Pachi Vázquez (PSdeG) ha animado a que "no se pierda un solo voto" contra el PP, el partido que se ha decantado por una economía del "sufrimiento", y ha insistido en más de una ocasión en el hecho de que, aunque todos los sufragios son iguales, "no todos suman, hay que votar a los partidos que van a pilotar el cambio". Su principal meta, ha expuesto, es mandar a Núñez Feijóo "a la prehistoria".

Ha augurado que el cambio no llega "llorando" sino acudiendo a las urnas, y ha confesado que en "lo más profundo" de su corazón siente que la alternativa es posible, porque "cada día sumamos más, cada día más indecisos están girando su voto al PSOE". Al igual que por la mañana había apuntado en otro acto en Vigo que indignarse sin votar no vale de nada, por la noche ha hecho un llamamiento a los trabajadores de los distintos sectores para que acudan a las urnas.

"Los de sanidad enfadados, a votar; los del sector lácteo, a votar; los del naval no contentos con los engaños de Pemex, a votar; los discapacitados a los que se les están quitando ayudas, a votar", ha puntualizado.

Francisco Jorquera (BNG) ha criticado en Santiago de Compostela los "brutales recortes" en Galicia con el aplauso de Feijóo y ha considerado imprescindible que Galicia sea soberana, porque solo así podrá salir de manera "justa" de esta crisis económica". Ha concluído que es posible derrotar al PP, en contra de lo que afirman -ha apuntado- las encuestas hechas "a su medida" y ha pedido, para ello, concentrar en el Bloque todo el voto nacionalista, galleguista y de izquierdas.

Ha resaltado la importancia de que Galicia se dote de un mayor autogobierno frente a la actitud "sumisa y obediente" de Núñez Feijóo ante los recortes que dicta el Gobierno de Madrid, que solo sirven "para alimentar la espiral perversa" que padecen Grecia, Portugal, "y también Galicia".

Ha criticado también que se hubiese consentido el "expolio" del ahorro gallego por la bancarización de las cajas, la expropiación del 70% del dinero de los afectados por las preferentes, el copago de los pensionistas o el decreto sobre primas energéticas.

El día también tuvo otros datos de interés, como los resultados de audiencia de los tres debates electorales retransmitidos por la televisión pública autonómica. Finalmente, el más seguido de la serie ha sido el que enfrentó a Núñez Feijóo con Vázquez, con un 31,3 % de cuota de pantalla. Por detrás han quedado los cara a cara Feijóo-Jorquera (24,9 %) y Vázquez-Jorquera (19,5 %).

Finalmente, han vuelto a reproducirse las quejas de las formaciones minoritarias, que como en anteriores comicios han recurrido la asignación de cobertura en los medios públicos. Unificación Comunista de España (UCE) ha presentado un recurso ante la Junta Electoral gallega para denunciar la "vulneración" de los principios de pluralismo, igualdad, proporcionalidad y neutralidad recogidos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), mientras que el candidato de UPyD, José Canedo, ha bromeado sobre los "15 segundos" que la TVG tiene que repartir entre los partidos sin representación parlamentaria y los que concurren por primera vez a las elecciones.