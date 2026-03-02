Icónica Santalucía Sevilla Fest se consolida como la gran cita musical del sur de Europa

Antena3
Desde su nacimiento en 2021, Icónica Santalucía Sevilla Fest no ha parado de crecer hasta posicionarse como uno de los festivales musicales más prestigiosos de España y de Europa.

Icónica Santalucía Sevilla Fest combina una programación de artistas nacionales e internacionalesde primer nivel con un concepto que va mucho más allá del concierto tradicional y sitúa a Sevilla en el centro del mapa musical europeo durante los meses de verano.

El impacto del festival trasciende de lo musical. Icónica Santalucía Sevilla Fest genera una experiencia completa para el visitante, porque integra el patrimonio histórico, con una cuidada oferta cultural y una gastronomía de primer nivel.

Así, este festival ha convertido a Sevilla en una de las grandes capitales europeas de la música verano tras verano.

Los datos avalan esta evolución histórica. En solo cinco ediciones, Icónica Santalucía Sevilla Fest ha alcanzado cifras récord y se ha convertido en un motor clave para la ciudad, promoviendo y dinamizando sectores como el turismo, la hostelería y los servicios culturales. Su capacidad para atraer público nacional e internacional ha transformado a Sevilla en un referente del panorama musical europeo.

La última edición finalizó el pasado mes de julio con datos de asistencia récord, marcada por un cartel que reunió a auténticos iconos de la música de todos los tiempos como Justin Timberlake, Chayanne, Pet Shop Boys, Maná, Residente, Cypress Hill, Megadeth, Madness, Jean-Michel Jarre o Kylie Minogue, entre muchos otros.

El balance fue contundente: 277.000 asistentes congregados en la Plaza de España y un impacto económico total de 230 millones de euros, resultado de 155 millones de impacto económico directo sobre la ciudad y 75 millones de impacto mediático. Unas cifras que han situado a Icónica Santalucía Sevilla Fest como el evento privado de mayor impacto económico en Sevilla y el tercero en términos globales, solo por detrás de la Feria de Abril y la Semana Santa.

Con estos resultados, el festival no solo confirma su liderazgo como cita musical y experiencial, sino que reafirma su papel como uno de los grandes proyectos culturales contemporáneos del sur de Europa, capaz de unir música, patrimonio y ciudad en una misma celebración.

Y es que uno de los grandes hitos del festival ha sido la recuperación de la Plaza de España como espacio cultural vivo. En este sentido, el Icónica Santalucía Sevilla Fest es pionero en medidas de protección del patrimonio y extrema los cuidados del monumento, garantizando la sostenibilidad del modelo.

