Pilexil presenta ‘Desde la Raíz’ en Madrid: una experiencia única para conocer y cuidar el cabello

Durante tres días, 15, 16 y 17 de octubre, Pilexil invita al público a sumergirse en su universo en la Calle Goya, 36, donde ciencia y salud se encuentran para ofrecer una vivencia educativa, participativa y llena de sorpresas.

Una nueva plataforma de contenidos: ciencia y divulgación al alcance de todos

El evento sirve como escenario para presentar la primera plataforma digital de contenidos sobre salud capilar creada por Pilexil: ‘Desde la Raíz’.

Este nuevo espacio online ofrece información contrastada, respaldo científico y consejos prácticos para comprender las causas de la caída del cabello y aprender a prevenirla de forma eficaz.

Con más de 25 años de experiencia en el mercado, Pilexil refuerza así su compromiso con la innovación y la divulgación, apostando por un enfoque integral del cuidado capilar que abarca desde la nutrición y la dermatología hasta la psicología y la ginecología.

Una experiencia personalizada en el corazón de Madrid

Durante los tres días de apertura, los visitantes disfrutan de talleres, actividades y diagnósticos capilares gratuitos, además de charlas con expertas y espacios interactivos.

El recorrido incluye siete corners temáticos repletos de información y experiencias para conocer las causas de la caída del cabello, obtener recomendaciones personalizadas y descubrir tratamientos adaptados a cada tipo de necesidad.

Los asistentes podrán realizar diagnósticos capilares personalizados con especialistas en tricología y participar en talleres centrados en la nutrición, la psicología, la dermatología o la ginecología, todos orientados a promover una salud capilar integral.

Expertas que inspiran: ciencia, salud y confianza

Pilexil cuenta con cinco embajadoras que representan su compromiso con la ciencia y la salud:

•Natalia Cebrián, consultora de moda y creadora de contenido, comparte su experiencia sobre cómo la imagen y la confianza personal influyen en el bienestar capilar.

•Dra. Clara Lacasta, dermatóloga especializada en tricología, ofrece una visión médica sobre el diagnóstico y tratamiento de la caída del cabello.

•Patri Psicóloga, con más de 25 años de experiencia, aborda el impacto emocional y psicológico del estrés en la salud capilar.

•Marta Marcé, especialista en nutrición, explica cómo una alimentación equilibrada contribuye a mantener un cabello fuerte y saludable.

•Dra. Bárbara Fernández del Bas, ginecóloga especializada en medicina integrativa y antienvejecimiento, analiza los cambios hormonales que influyen directamente en la salud del cabello, en etapas como la menopausia o el posparto.

Pilexil, el pelo tiene su ciencia.

Con esta iniciativa, Pilexil reafirma su compromiso de acompañar a hombres y mujeres en todas las etapas de la vida, ofreciendo soluciones eficaces y científicamente avaladas.

La marca apuesta por una visión integral del cuidado capilar que combina ciencia, bienestar y autoconocimiento.

Además, invita a descubrir más sobre la plataforma ‘Desde la Raíz’ a través de su web, porque cuidar el cabello, empieza por conocerlo.

Pilexil apuesta por una visión integral del cuidado capilar que combina ciencia, bienestar y autoconocimiento. | Pilexil

Sobre Pilexil

Nacida en el año 2000, Pilexil se consolida como la marca experta en productos anticaída en España. Su éxito se basa en la investigación científica, la innovación y el desarrollo de fórmulas eficaces avaladas por estudios clínicos.

Con una amplia gama de tratamientos, desde lociones y champús hasta complementos alimenticios en cápsula o formato bebible, Pilexil ofrece soluciones para fortalecer el cabello y prevenir su caída, manteniendo su eficacia y confianza a lo largo de los años.