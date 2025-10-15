DURANTE EL 15, 16 Y 17 DE OCTUBRE
Pilexil presenta ‘Desde la Raíz’ en Madrid: una experiencia única para conocer y cuidar el cabello
Pilexil, marca pionera en el cuidado anticaída, abre en Madrid su innovadora pop up store ‘Desde la Raíz’, un espacio efímero diseñado para ofrecer una experiencia única centrada en prevenir la caída y cuidar la salud capilar.
Durante tres días, 15, 16 y 17 de octubre, Pilexil invita al público a sumergirse en su universo en la Calle Goya, 36, donde ciencia y salud se encuentran para ofrecer una vivencia educativa, participativa y llena de sorpresas.
Una nueva plataforma de contenidos: ciencia y divulgación al alcance de todos
El evento sirve como escenario para presentar la primera plataforma digital de contenidos sobre salud capilar creada por Pilexil: ‘Desde la Raíz’.
Este nuevo espacio online ofrece información contrastada, respaldo científico y consejos prácticos para comprender las causas de la caída del cabello y aprender a prevenirla de forma eficaz.
Con más de 25 años de experiencia en el mercado, Pilexil refuerza así su compromiso con la innovación y la divulgación, apostando por un enfoque integral del cuidado capilar que abarca desde la nutrición y la dermatología hasta la psicología y la ginecología.
Una experiencia personalizada en el corazón de Madrid
Durante los tres días de apertura, los visitantes disfrutan de talleres, actividades y diagnósticos capilares gratuitos, además de charlas con expertas y espacios interactivos.
El recorrido incluye siete corners temáticos repletos de información y experiencias para conocer las causas de la caída del cabello, obtener recomendaciones personalizadas y descubrir tratamientos adaptados a cada tipo de necesidad.
Los asistentes podrán realizar diagnósticos capilares personalizados con especialistas en tricología y participar en talleres centrados en la nutrición, la psicología, la dermatología o la ginecología, todos orientados a promover una salud capilar integral.
Expertas que inspiran: ciencia, salud y confianza
Pilexil cuenta con cinco embajadoras que representan su compromiso con la ciencia y la salud:
•Natalia Cebrián, consultora de moda y creadora de contenido, comparte su experiencia sobre cómo la imagen y la confianza personal influyen en el bienestar capilar.
•Dra. Clara Lacasta, dermatóloga especializada en tricología, ofrece una visión médica sobre el diagnóstico y tratamiento de la caída del cabello.
•Patri Psicóloga, con más de 25 años de experiencia, aborda el impacto emocional y psicológico del estrés en la salud capilar.
•Marta Marcé, especialista en nutrición, explica cómo una alimentación equilibrada contribuye a mantener un cabello fuerte y saludable.
•Dra. Bárbara Fernández del Bas, ginecóloga especializada en medicina integrativa y antienvejecimiento, analiza los cambios hormonales que influyen directamente en la salud del cabello, en etapas como la menopausia o el posparto.
Pilexil, el pelo tiene su ciencia.
Con esta iniciativa, Pilexil reafirma su compromiso de acompañar a hombres y mujeres en todas las etapas de la vida, ofreciendo soluciones eficaces y científicamente avaladas.
La marca apuesta por una visión integral del cuidado capilar que combina ciencia, bienestar y autoconocimiento.
Además, invita a descubrir más sobre la plataforma ‘Desde la Raíz’ a través de su web, porque cuidar el cabello, empieza por conocerlo.
Sobre Pilexil
Nacida en el año 2000, Pilexil se consolida como la marca experta en productos anticaída en España. Su éxito se basa en la investigación científica, la innovación y el desarrollo de fórmulas eficaces avaladas por estudios clínicos.
Con una amplia gama de tratamientos, desde lociones y champús hasta complementos alimenticios en cápsula o formato bebible, Pilexil ofrece soluciones para fortalecer el cabello y prevenir su caída, manteniendo su eficacia y confianza a lo largo de los años.
