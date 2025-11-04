AXA Legado Activo: Proteger tu futuro y ahorrar nunca fue tan simple

Con esta idea nace AXA Legado Activo, un seguro de vida con acceso a los servicios de sepelio a través de un capital de fallecimiento, que va mucho más allá de un seguro tradicional. Si quieres soluciones prácticas, sin complicaciones y que, además te permitan gestionar de forma inteligente tu dinero, esta propuesta te interesa.

Lo mejor es que con Legado Activo tienes tres cosas imprescindibles en una: tranquilidad para ti y tu familia, apoyo económico para afrontar los gastos necesarios en un momento tan delicado, evitando que tu familia tenga que preocuparse, y la posibilidad de gestionar tus aportaciones con flexibilidad, eligiendo cómo hacer crecer tu dinero y retirándolo cuando lo necesites, sin penalizaciones.

Este producto, que combina seguridad y simplicidad, está pensado para ti.

En cuanto a la gestión de las aportaciones, puedes elegir entre dos estilos diferentes: La cartera Jazz, recomendada para quienes buscan estabilidad y un perfil moderado y la cartera Rock&Roll, diseñada para aquellos que quieren un mayor potencial de crecimiento. Otra ventaja es que puedes hacer rescates parciales o totales de lo que aportes en cualquier momento, siempre a valor de mercado, lo que te da el control total de tu dinero.

Además, AXA no solo gestiona todo lo relacionado con esos momentos difíciles, sino que también ofrece asesoramiento especializado a los beneficiarios. Y, como valor añadido, se priorizan inversiones responsables con el medio ambiente.

Consulta condiciones en www.axa.es/legado-activo