CAMPAÑA DEL MINISTERIO DE IGUALDAD

No mires hacia otro lado y planta cara al racismo

El Ministerio de Igualdad lanza de nuevo la campaña ‘No mires hacia otro lado’ contra el racismo e impulsa el 021, línea gratuita de atención a víctimas de discriminación racial o étnica, porque solo 1 de cada 5 personas víctimas de discriminación racial denuncia.

Impulsada por la Dirección General para la Igualdad de Trato y No Discriminación y contra el Racismo, esta campaña es más que un lema: es una posición firme contra el racismo y un mensaje contundente: la discriminación por motivos étnicos o raciales no tiene cabida en nuestra sociedad.

La premisa de la campaña es clara: las víctimas no son el problema, sino quienes las discriminan. El racismo sigue siendo estructural, limita oportunidades y condena a miles de personas a ocupar siempre un último puesto en la sociedad.

Una jueza gitana, un médico afrodescendiente o una catedrática musulmana no deberían sorprendernos y sin embargo sucede así, porque evidencian un sistema que arrastra miles de prejuicios y sigue relegando a las minorías.

Y es que, mirar con distinta cara es racismo. Por ello, con esta campaña, el Ministerio no solo busca romper con la mirada racista y estigmatizada, sino que también reivindica la igualdad y que la dignidad no entiende de razas.

