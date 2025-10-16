Tres razones para asegurar tu futuro y proteger a los tuyos

AXA Legado Activo es un seguro de vida con el que se costean los gastos de sepelio a través del capital de fallecimiento, que surge como una solución sencilla e inteligente pensada para proteger a tu familia y cuidar de tu patrimonio, combinando el mejor acompañamiento y una gestión responsable de tu dinero.

Por eso, te damos tres razones para incorporar AXA Legado Activo en tu planificación:

1. Protección real: Llegado el momento, tus familiares tendrán acceso a un capital que les aportará tranquilidad.

2. Tranquilidad para tu familia: AXA se encargará de los servicios funerarios de forma inmediata, para que tus seres queridos no tengan que preocuparse de nada.

3. Ahorrar e invertir de manera inteligente: Tu dinero no solo está disponible desde el primer día, sino que también se invierte en carteras diseñadas para crecer en el tiempo, con flexibilidad total.

Lo importante es que todo se gestiona de manera muy sencilla y práctica, sin papeles innecesarios.

Puedes consultar las condiciones de AXA Legado Activo y comprobar que tú decides cuánto dinero aportar y hasta cuándo mantenerlo, con la tranquilidad de contar con la experiencia de profesionales que ofrecen un trato especializado y también priorizan la inversión responsable y sostenible de acuerdo a tus necesidades.

En definitiva, es mucho más que un seguro de vida tradicional. Es una fórmula clara y transparente para proteger a tu familia, hacer crecer tus ahorros y tomar hoy la decisión que tu futuro necesita.