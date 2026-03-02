Así es el cartel internacional con grandes iconos mundiales del Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026

En sus primeros cinco años, más de 700.000 asistentes han disfrutado de esta experiencia única. El respaldo del público a Icónica Santalucía Sevilla Fest es la mejor prueba de que Sevilla quiere volver a su plaza.

Este festival ha logrado algo excepcional: convertir la Plaza de España en un escenario vivo y en constante diálogo con la música, el patrimonio y la experiencia cultural, a través de una cuidada producción técnica y una oferta gastronómica que transforman este emblemático lugar en un espacio vivo.

En su sexta edición, la más ambiciosa hasta la fecha, vuelve a apostar por una programación variada, intergeneracional e internacional, que busca explorar diferentes territorios sonoros.

Un cartel que une diferentes generaciones y estilos

Este año, Icónica Santalucía Sevilla Fest ha desplegado un cartel que refuerza la dimensión global del festival, al combinar grandes nombres internacionales con algunas de las figuras más relevantes del panorama nacional.

En el ámbito internacional, destacan artistas de impacto mundial como Robbie Williams, que actuará el 30 de junio; Lenny Kravitz, que ofrecerá el 1 de julio su inconfundible mezcla de rock, funk y soul; la banda liderada por Adam Levine, Maroon 5, llega el 9 de julio cargada de ritmo y canciones icónicas; Jamiroquai, el 16 de julio, envolverá a los asistentes con su sonido elegante y atemporal; Marilyn Manson subirá al escenario el 6 de julio con uno de los directos más intensos del rock alternativo.

La electrónica de vanguardia también tendrá su espacio desde el 6 de junio con Marco Carola y su ritmo, elegancia y atmósfera inconfundibles. Este estilo de música continuará con la reina del techno Charlotte de Witte (20 de junio), mientras que la sensibilidad global y experimental llegará de la mano de Moby (7 de julio). Norman Cook, mundialmente conocido como Fatboy Slim, y una de las leyendas vivas de la música electrónica, sonará el 14 de julio. Como colofón a este estilo: The Prodigy vuelven el 17 de julio para ofrecer un espectáculo que promete superar, si es posible, su aclamada visita anterior. Y por último, Sting será el encargado de cerrar por todo lo alto el festival el 18 de julio.

Aitana y Lola Índigo sirven el pop nacional

El talento español es clave en Icónica Santalucía Sevilla Fest. Así, el fenómeno de Aitana estará dos noches consecutivas, el 4 y 5 de junio, siendo uno de los momentos más esperados del festival. Después de ella, actuarán artistas consagrados como Raphael (18 de junio), que aportará elegancia, experiencia y una conexión única con el público.

El cartel se completa con cantantes del nivel de Pablo Alborán (12 de junio), Dani Fernández (18 de julio) y Antonio Orozco (4 de julio). El pop urbano y los grandes formatos vendrán de la mano de Lola Índigo (11 de junio) mientras que el pop-rock nacional estará representado por Viva Suecia (7 de junio) y Hombres G (3 de julio).

Fusiones, tradición y proyección internacional

Icónica Santalucía Sevilla Fest es único y lo demuestra con citas como la noche que compartirán Isabel Pantoja e Il Divo el 27 de junio.

Los Delinqüentes (14 de junio) y La Plazuela junto a Califato ¾ (21 de junio) aportarán el inconfundible sabor flamenco al festival.

Ritmos latinos: de la bachata a la salsa

El acento latino del festival lo pondrán varios artistas como Kany García (17 de junio); Romeo Santos & Prince Royce (25 de junio); el puertorriqueño Omar Courtz (10 de julio); Gabriel Armando Mora Quintero, conocido artísticamente como Mora (12 de julio); la última nota latina sonará de una figura clave en la revolución salsera de Nueva York en los años 70, Rubén Blades (15 de julio).

Con este cartel, Icónica Santalucía Sevilla Fest reafirma su compromiso con una programación diversa, intergeneracional y global, manteniendo la Plaza de España como epicentro cultural del verano sevillano.

Las entradas están disponibles en la web oficial del festival.