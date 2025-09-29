Hace más de 14 años que Estrella Galicia 0,0 y Marc Márquez comenzaron su camino juntos en Moto2 y, tan solo un año después, ya celebraban su primer título mundial.

Desde entonces han ido de la mano y han compartido podios inolvidables, victorias vibrantes y también momentos difíciles, siempre con la misma convicción: la pasión y el inconformismo como motores que nunca se detienen.

Ahora disfrutan de su triunfo en el Gran Premio de Japón, con el que Marc se corona campeón del mundo por novena vez, un logro reservado a las leyendas.

Pasión, compromiso e inconformismo, caracterizan al piloto, embajador de Estrella Galicia 0,0 que, con este noveno título, bate récord.

El noveno campeonato demuestra que con esfuerzo, compromiso y valentía no existen límites. Márquez ha sabido reinventarse, superar lesiones, adaptarse a nuevos equipos y motos, y seguir compitiendo con la misma ambición. En todo ese recorrido, Estrella Galicia 0,0 ha celebrado cada curva, cada triunfo y cada regreso con la misma emoción que hoy se respira en el paddock de MotoGP.

Para la marca, este título no es solo el triunfo de un piloto excepcional, sino también la confirmación de una alianza basada en valores compartidos: autenticidad, superación y lealtad. Marc encarna como nadie el espíritu inconformista que define a Estrella Galicia 0,0 desde 1906, y por eso cada éxito suyo es también un orgullo para toda la familia de la marca.

Hoy, Marc Márquez entra aún más en la historia con nueve títulos mundiales, siete en la categoría reina. Y Estrella Galicia 0,0 celebra con él un logro que simboliza mucho más que una cifra. Es la demostración de que, pese al paso del tiempo y los cambios, lo esencial permanece: inconformistas desde 1906, juntos desde 2011.