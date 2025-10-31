Descubre dos lecturas que van directas al grano de la mano de Alba Cardalda

La psicóloga y neuropsicóloga Alba Cardalda se ha propuesto cambiar la forma en que entendemos la salud mental cotidiana. Con un lenguaje cercano, directo y libre de jerga académica, Cardalda busca que la psicología deje de ser algo teórico para convertirse en una herramienta útil y aplicable en la vida diaria.

Publicados por Penguin Random House, sus dos libros, ‘Cómo mandar a la mierda de forma educada’ y ‘Cómo dejar de ser tu peor enemigo’, condensan años de experiencia clínica y divulgativa en dos manuales tan accesibles como transformadores. En su web, la autora los define como “manuales prácticos basados en la neurociencia, llenos de ejemplos y ejercicios reales para provocar un cambio de verdad en tu vida”.

Además, Alba no solo conquista librerías: también ha llevado su mensaje a las redes y al formato audiovisual, en este artículo encontrarás la charla completa con las chicas del popular videopodcast Ac2ality, lo que refuerza su conexión con un público joven y digital.

‘Cómo mandar a la mierda de forma educada’: el arte de poner límites sin perder la compostura

Decir “no” puede ser una de las tareas más difíciles de la vida adulta. Pero Alba Cardalda demuestra que es posible hacerlo con elegancia, claridad y respeto, tanto hacia los demás como hacia uno mismo.

En ‘Cómo mandar a la mierda de forma educada’, la autora nos enseña que poner límites no es un acto de egoísmo, sino de salud mental. Con ejercicios prácticos y ejemplos cotidianos, el libro ofrece estrategias para expresar lo que uno necesita sin miedo, sin culpa y sin caer en el conflicto constante.

Publicado por Penguin Random House, este título se ha convertido en un auténtico fenómeno: best seller internacional traducido a más de 18 idiomas y distribuido en más de 30 países. Una prueba de que aprender a decir “no”, de forma educada, claro, es una necesidad universal.

‘Cómo dejar de ser tu peor enemigo’: reconciliarte contigo mismo

Si el primer libro se centra en las relaciones con los demás, este segundo se enfoca en la relación más importante de todas: la que mantenemos con nosotros mismos.

En ‘Cómo dejar de ser tu peor enemigo’, Cardalda aborda con precisión ese diálogo interno que tantas veces nos sabotea. “Hay una persona con la que dialogas, discutes y debates… y no es tu pareja ni tu jefe: eres tú”, escribe. A partir de ahí, el libro se convierte en un viaje hacia la autoaceptación y el autodiálogo compasivo.

A través de recursos psicológicos y ejemplos cercanos, la autora explica cómo mejorar la forma en que nos hablamos, romper con los patrones de autocrítica y empezar a tratarnos con el cariño y el respeto que reclamamos de los demás.

Dos libros, un mismo propósito: vivir mejor sin tanto ruido

Ambos títulos comparten una filosofía clara: dejar de complicarnos la vida. Alba Cardalda ofrece psicología práctica, sin tecnicismos y con un lenguaje apto para todos los públicos.

Sus libros no prometen soluciones mágicas, sino cambios reales basados en la conciencia, la práctica y la coherencia emocional. ‘Cómo mandar a la mierda de forma educada’ enseña a poner límites hacia afuera; ‘Cómo dejar de ser tu peor enemigo’, a hacerlo hacia adentro.

Y juntos forman una hoja de ruta completa hacia el bienestar mental, el equilibrio y la autenticidad personal.

