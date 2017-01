ACTUACIONES GALA 13 | ROSA LÓPEZ

Sin aliento nos ha dejado la grandísima Rosa López después de ponernos a bailar como locos con su imitación de Technotronic y su temazo 'Pump up the jam'. Si quieres volver a lo más profundo de los años 90 por un momento, no dejes de mover las caderas con esta imitación estelar.