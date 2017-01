El hijo que casi deja en la calle a sus padres sordomudos: "No les dije que si no podía pagar mi casa les echarían de la suya"

Carmen y Antonio avalaron la hipoteca de uno de sus hijos con su casa, sin saberlo. Ambos son sordomudos y analfabetos, nunca tuvieron conocimiento de lo que estaban firmando. Bankia tenía que desahuciar al matrimonio, pero finalmente les ha ofrecido un alquiler de carácter especial.

Cuando Carmen y Antonio acompañaron a su hijo a firmar la hipoteca de su casa pensaban que en realidad iban a firmar una póliza de seguros. El matrimonio no entiende el lenguaje de signos universal y el intérprete que iba a explicarles las condiciones de la firma en la que ellos, sin saberlo, iban a avalar a su hijo;desapareció cuando descubrió que no le entenderían.

Su hijo usó la casa familiar que sus padres compraron el los años 70 como aval de su nueva propiedad. El desempleo hizo que no pudiera pagar la hipoteca y el banco le embargó la casa a sus padres. Bankia ha parado el embargo y como alternativa ha ofrecido a la pareja un alquiler especial cuya cuota está aún por determinar. Uno de los hijos de Carmen y Antonio asegura que lo que más les preocupa es que la cuota permita vivir a sus padres, que entre los dos ingresan 750 euros mensuales.

Gregorio, el hijo que casi deja en la calle a sus padres asegura sentirse muy arrepentido y dolido. "No era consciente cuando hablé con mis padres, les dije que me tenían que ayudar, pero a lo mejor no me entendieron". "No les dije que si no podía pagar la casa les echarían de la suya", manifiesta.