El 'niño lobo' cuenta cómo fue su infancia: "La loba me lamía la sangre de la boca cuando comía carne cruda"

Hasta los 6 años sufrió una infancia muy dura de malos tratos por parte de su padre. Terminó viviendo solo en el monte con los lobos. ¿Qué recuerda Marcos Rodríguez Pantoja de ese momento?

"Yo tengo un recuerdo muy bonito, fantástico es un recuerdo que no puede tenerlo nadie, para mí fue una vida preciosa y con ellos no me maltrataba nadie, yo estoy vivo por los animales porque me daban de comer cuando yo no era capaz de cazar ni de pescar, para mi fue una vida muy bonita en que lo pasé malamente al principio, pero luego ya lo pasé muy bien, era mi vida totalmente no como esta porque esta vida es peor de las personas humanas que me perdonen , ya me he hecho a ella pero me ha costado".

[[H3:"Yo con 20 años no sabía que había que pagar para comer ]

"Lo he pasado muy mal en esta vida con los humanos, todo el mundo me engañaba y yo con 20 años no sabía que había que pagar para comer, no sabía lo que era el dinero, todo el mundo me engañaba", recuerda.

Marcos participaba del festín que los lobos cazaban. "Me metí un día en una lobera, jugando con los cachorritos me quede dormido, vino la mama loba me pegó un manotazo en el culete entonces yo desperté me encontré la loba casi con el hocico en mi cara pero ella miró a los lobitos y como vio que yo no le había hecho nada, entonces me echó para dentro y no me dejó salir. Me arrinconé contra una roca entonces esa mama loba pensaba contestar carne a los cachorros, yo tenía mucha hambre mientras estaba arrinconado contra la roca, le robé la carne a un cachorrito. Les digo a los niños que no lo hagan".

"Cogí un trozó de carne despacio y la loba me lamió la sangre"

Este hombre cuenta cómo era el proceso de alimentación con los lobos. "Yo le robé la carne al cachorrito, ella vino y me la quitó, entonces ella fue a la red done tenía la comida y cortó un trozo de carne y me la tiro al lado y me la acercaba para que yo la cogiera y yo al principio no quería cogerla porque creía que me iba a pegar otra vez y entonces la cogí despacio y ella me lamió toda la sangre de la boca".

Le 'rescataron' en torno a los 17 o 19 años, aunque no lo tiene claro. Él andaba a cuatro patas, no conocía el significado de las palabras. "No sabía reproducir las palabras , yo hablaba pero no sabía lo que quería decir, cuando me llevaron a un convento de Madrid en Arguelles , en el número 50 no se me va a olvidar nunca, allí me lavaron las monjas y me vistieron , al principio la ropa me molestaba e iba por todo el convento en pelotas porque me la quitaba".

Marcos sigue considerando su familia a los lobos. "Me los mataron", dice. Pero aún tiene relación con los lobos , en las imágenes que guarda con cariño. "Aquí estoy jugando con mi mamá" dice mientras señala a la loba.

¿Cómo fue el periodo de adaptación a la sociedad?

"No tuve ninguna ayuda para adaptarme todo el mundo me engañaba. He tenido mala suerte y en una pensión llamaron a la Policía, que me estaba buscando por si todavía mordía". No sabía trabajar en nada y terminó trabajando de todo. Al principio le engañaban, le pagaban 3 pesetas. "Aunque yo le decía que era poco porque tenía que pagar 1.000 pesetas a la patrona. Yo quería saberlo todo, así que la policía terminó ayudándome".