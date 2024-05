Ajuste de cuentas entre Susana Griso y Raúl 'Aplausito' García: "Este señor se compró una casa con la foto de mi hija"

En el plató de Espejo Público charlaban sobre la diferencia de los precios que se pagaban antes, en comparación con los de ahora, por las fotografías exclusivas que conseguían los fotógrafos del mundo del corazón, también conocidos como 'paparazzis'.

El periodista y colaborador del programa, RaúlGarcía, como autor de numerosas fotografías para las revistas dedicadas a descubrir la vida de los famosos, contaba de primera mano las instantáneas que le habrían repercutido mayores éxito y ganancias.

"El coche de Doña Letizia"

Raúl mostraba orgulloso una pared de su casa en la que cuelga, como trofeos, las portadas de las revistas protagonizadas por sus capturas. Presumía de una en concreto en la que fotografió a la reina Letizia comprando en una frutería. Tomada hace más de 15 años, por ella le pagaron una suma de dinero que le permitió comprar un coche nuevo: "Mis compañeros me decían: 'El coche de Doña Letizia'".

Desde entonces, afirmaba Raúl García, la cotización de este tipo de instantáneas habría descendido significativamente. Citaba como ejemplo una foto que cubrió la portada de otra revista, protagonizada por la también periodista y colaboradora del programa, Gema López. Con motivo de la apertura de una tienda por parte de Gema, 'Aplausito' recibiría en algo más de 2.000 euros.

"Este tema me costó a mí 'años' hacerlo"

Tras explicar eso, el 'paparazzi' abordaba la portada objeto de la discordia. Relataba la dedicación plena que le exigió hacerse con la deseada fotografía, y que le llevó largos días enteros de espera y trabajo.

La presa de su objetivo no sería otra que la conductora del programa, Susanna Griso. La expectación por capturar a la periodista junto a una de sus hijas era tal, que gran cantidad de fotógrafos y periodistas se arremolinaban a la puerta de su vivienda.

Susanna Griso acababa de adoptar a la pequeña, y su voluntad de proteger a su nueva hija del foco mediático, llevó a la periodista a cambiar sus rutinas. Cada vez que Susanna tenía que abandonar su casa, su marido salía con el coche mientras ella, atravesaba la urbanización vecina a la suya y salía por una puerta trasera, a fin de evitar a la 'bandada' mediática.

El premio

"El marido me llevó a ella"

Fue precisamente un seguimiento al esposo de Susanna el que dio frutos al fotógrafo, que siguió a la familia hasta un centro comercial, donde pactó con Susanna la toma de varias instantáneas: "Ella se portó muy bien, no me habría dado el tema si no hubiese querido, habría tapado a la niña o hubiese llamado a la Policía".

La fotografía en exclusiva de aquel momento de la vida de Susanna Griso habría sido, según reconocía el periodista, uno de sus mayores éxitos y también uno de sus trabajos mejor pagados: "Susanna, esta casa no, pero la entrada de la otra casa que tengo en propiedad, me la pagaste tú".

Las reticencias de Susanna

La presentadora expresaba que no quería que sacaran a la menor, dado que su llegada al que sería su nuevo hogar acababa de producirse, y lo hizo en un estado ciertamente delicado y vulnerable: "Yo quería protegerla y fue imposible".

"Tanto dinero en juego..."

Las principales publicaciones del país habían realizado varias ofertas a Susanna para que realizara un posado, ofrecimientos que rechazó, y por lo que le advirtieron: "Si no posas, esa foto te la van a robar y el dinero nos lo vamos a llevar nosotros".

Aun así, Susanna Griso se habría mantenido firme y sentenciaba: "Yo nunca he querido exponer a mis hijos".