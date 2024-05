El cantante Víctor Manuel responde a los jóvenes que creen que estamos ante una guerra civil: "Chico, no te enloquezcas"

A través de las canciones de Víctor Manuel podríamos contar todo lo que nos pasa en la vida. Él mismo da fe de ello. El próximo viernes se publica su nuevo disco. Un trabajo que recoge su concierto con la orquesta del Principado de Asturias. Cuenta que hizo este mismo disco hace 25 años y lo ha repetido con nuevo repertorio y medios nuevos. "Los medios de grabación ahora son extraordinarios. Estoy muy feliz", destaca.

El cantautor ofrece a Susanna Griso, una amiga con la que ha confesado que come una vez al mes, una entrevista evocando algunos de sus temas más representativos. Esta es la 'playlist' a la que ha respondido el artista.

'Solo pienso en ti'

A Víctor Manuel no se le puede entender sin Ana Belén. La pareja lleva más de 50 años juntos. El secreto de una relación tan duradera "es la provisionalidad". "Hay que ganárselo cada día y no dar nada por sentado. Estar alerta siempre y en guardia, y quererse". Señala que hay unas atenciones mínimas de uno hacia el otro. El mirarse y entenderse. Confiesa que no le gusta enfadarse y que de manera natural tiene buen carácter, se le pasan rápido las cosas. "Soy más conciliador que enfadadizo. Es muy pesado estar enfadado siempre".

Como pareja reconoce que han tenido crisis, pero "nunca por motivos fundamentales". Por nada que afecte a la relación de pareja. Siempre es por cosas más domésticas. O por los hijos, o por los padres o por los tíos. Para solucionar una crisis de ese tipo Víctor Manuel tiene la clave: "las cosas se hacen con naturalidad y se pueden llevar adelante. Noto que la gente a veces se estresa mucho y piensa que hay unos muros que no se pueden atravesar pero yo creo que se puede atravesar todo lo que haya venido para adelante".

No se imagina su vida sin Ana Belén. A su mujer y también compañera de escenarios le acaba de escribir una canción de cuál sería su vida si no la hubiera conocido. Le gustaría mirar por un agujerito hacia adelante y poder ver cuáles hubieran sido sus caminos. "El amor no es magia, la pasión se pasa rápido. Queda una amistad y una afecto y pensar que esa persona es otra mitad para ti", apunta.

'Nada sabe tan dulce como su boca'

Cuenta que la canción 'Nada sabe tan dulce como su boca' la compuso en Londres. Se encontraba allí con Ana Belén grabando un disco y su mujer tenía que venir a Madrid a grabar unas escenas con Fernando Trueba. Se fue 3 días, la echó de menos y en ese periodo se la escribió. Ana Belén es el lugar al que quiere volver, confiesa.

Recientemente Víctor Manuel recibió la medalla de oro de Bellas Artes. Un galardón que le entregó la reina Letizia, con la que le una buena relación. Se ven de vez en cuando en actos de ese tipo, señala. Cuenta que el otro día se encontró una foto de los reyes cuando eran novios en casa de Joaquín Sabina. Recuerda que en aquella velada la todavía novia del príncipe Felipe y "les conoció de una tacada a todos", refiriéndose a un puñado de artistas patrios. "Fue una noche muy bonita. El rey tocó el cajón un rato mientras cantaba por allí gente", revela.

'Déjame en paz'

Sobre el tema 'Déjame en paz', cree que aunque la escribió en 1982 parece estar escrita hace 15 minutos. No cree que estemos al borde de la guerra civil. "Cuando hablo con algunos jóvenes les digo: "No hay armas chico, no te enloquezcas". En los últimos tiempos está terminando los conciertos con el tema: 'Esto no es una canción'. Un tema que tiene una frase final que es "Aquí o cabemos todos o no cabe ni Dios".

Cree que estamos ante la clase política más débil de la historia. Le gustaría ver al resto de los gobernantes con la fragmentación parlamentaria que existe hoy en día. "Parecía sencillo con el bipartidismo pero ahora es mucho más complejo. Recuerda que Zapatero no aprobó la ley de propiedad intelectual porque estaban tuiteando mucho", un ejemplo de cómo ahora ha cambiado el tablero político.

Sobre la carta del presidente del Gobierno Pedro Sánchez en la que anunciaba que se tomaba 5 días para pensarse si quería seguir en el poder, sostiene que nunca llegó a creer que se fuera. "Te dedicas a la política con todas las consecuencias, es un valle de lágrimas. Pedro es un tipo duro y es un sobreviviente", afirma.

Cree que este ha sido un 'reset' parcial de la situación que cree que ha estado bien porque ha inquietado muchísimo y todo el mundo ha estado pendiente durante 5 días del tema. "Todo esto ha removido el zenagal este en el que nos movemos".

Apoya al presidente del Gobierno aunque reconoce que le dan pereza "las adhesiones inquebrantables". No acudió a la convocatoria de apoyo a Pedro Sánchez a la que sí asistieron otros artistas. Añade además que no le venía bien por agenda. Admite que nunca se ha sentido utilizado por ningún político y bromea diciendo que todos los errores que ha cometido "han sido voluntarios".

La opinión de Víctor Manuel sobre el 'Me Too'

En una reciente entrevista Ana Belén ha contado los abusos que sufrió por parte de un actor español con el que estaba rodando una película. Iba por la calle, de noche. Este hombre, del cual no revela si identidad, la arrincona contra la pared y le besa. Sin haber habido insinuación antes, Ana Belén lo vivió como algo "desagradable".

Víctor Manuel cree que ha habido abusos de todo tipo en muchos ámbitos. Celebra que estemos en un momento mejor porque "ya las cosas de dicen y se hablan".

El artista arranca gira el día 18 de mayo en Rivas Vacía Madrid con la orquesta sinfónica y acaba en Barcelona en el mes de enero de 2025 en el Palau de la Música.