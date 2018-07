La juez Lucía Avilés, sobre la sentencia de la Manada: "La violación en la sentencia no se corresponde con la calificación jurídica que se le da a los hechos probados"

La magistrada Lucía Avilés, experta en delitos sexuales y portavoz de la Asociación de Mujeres Juezas de España considera que de la sentencia que condena a los miembros de la Manada hay que hacer una doble lectura porque por una parte, asegura, "es una sentencia extremadamente garantista con los derechos de los condenados y además con los derechos de la víctima y con su relato".

Avilés cree que la sentencia asume "sin pudor el relato de la víctima" y que reprueba la conducta de los condenados, pero considera que lo que ha suscitado la revolución social "viene de la mano de la falta de asimilación de un concepto social, el de la violación".

Continúa explicando que la violación "en el ámbito de la sentencia no se corresponde con la calificación jurídica que se le da a los hechos probados, donde se define una agresión sexual, que es lo que socialmente se conoce como violación, pero sin embargo luego no se castiga, no se pena por una agresión sexual si no por un abuso sexual".

Se desgrada así, continúa, la calificación jurídica y esto es lo que "ha sublevado a la sociedad española, especialmente a las mujeres, y es lo que ha abierto la profunda brecha social entre justicia y sociedad".