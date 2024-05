Toledo estudia una tasa turística para grupos de turistas que no pernocten en la ciudad

Cada día llegan a Toledo más de 60 autobuses con unos 4.000 turistas que solo permanecen en la ciudad unas horas y se van sin consumir ni en tiendas, ni en Museos ni en las hostelería. Lo que estudia ahora el Ayuntamiento de la ciudad es cobrar a las turoperadoras que comandan estos grupos masificados por cada autobús que llegue y descargue visitantes en la ciudad.

Se trata de recaudar capital a los que obtienen de la ciudad un servicio, pero no aportan nada económicamente a ella. El objetivo, según nos cuenta José Manuel Velasco, concejal de turismo, es invertir lo recaudado en mejorar las dársenas donde llegan esos autobuses, construir unos aseos públicos para atender a estos visitantes que sólo están horas, y tenerlos bien mantenidos.

Toledo estudia cobrar a los grupos de turistas que no pernocten en la ciudad

Tomás Palencia, presidente de los hosteleros toledanos, nos comenta que en principio la idea no les parece mal porque se trataría de buscar un turismo de calidad y de obtener una ayuda económica para mantener la ciudad en buenas condiciones ante la avalancha de turistas.

Los particulares y familias no pagarían esa tasas

María del Valle Vicente, presidenta de los guías turísticos de Castilla la Mancha, nos aclara que esta tasa no se aplicaría ni a las familias ni a los particulares que no pernocten en Toledo. La idea es solo aplicarla a los grupos que traigan las tour operadoras y que no duerman en la ciudad.

Des esta forma, la ciudad de Toledo seguiría una dinámica diferente a la de otras ciudades europeas que lo que cobran es una tasa a los que pernoctan. El municipio de Toledo entiende que a los que hay que cobrar es a los grupos que no consumen en la ciudad porque ni comen ni duermen en ella.

La tasa no está aprobada aún. Los agentes turísticos implicados se reunirán el miércoles día 8 para debatirlo, pero en principio y con matices tanto guías turísticos, como los hosteleros están de acuerdo si el resultado es una turismo de calidad.

Los guías turísticos incluso apuntan a que lo recaudado podría invertirse en "policías turísticos" que vigilaran el instrusismo profesional entre los guías que enseñan la ciudad, y que solo se permita a los titulados oficialmente.

Actualmente hay muchos articulares que trabajan tan sólo por la "voluntad". La Concejalía de turismo ha anunciado también que va a revisarse la legislación municipal para regular mejor las viviendas turísticas, para que haya una mejor convivencia con los vecinos, tanto en precios como en las molestias cotidianas que suponen.

En cualquier caso, si la nueva contribución turística van a pagarla las tour operadoras, es fácil deducir que seran éstas las que repercutirán esos costes en los turistas que llegan masivamente a la ciudad en autobús.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com