Ojo con llevar estas pegatinas en el coche: la DGT puede multarte

Si nos desplazamos por las carreteras de nuestro país, es bastante común ver a coches con pegatinas de diferente tipo, relacionadas con gustos, creencias o emblemas de territorios o incluso equipos deportivos. Sin embargo, el uso de pegatinas para personalizar nuestro vehículo puede llegar a ser motivo de multa.

Aunque el uso de estos adhesivos en los cristales no está regulado explícitamente en las normas de tráfico españolas, hay directrices de la Dirección General de Tráfico (DGT) que señalan los tipos de adhesivos que no están autorizados. A tal fin, los agentes de tráfico están facultados para decidir si una pegatina está permitida o no.

Como regla general, las pegatinas nunca deberán impedir la correcta visibilidad del conductor sobre el total de la vía puesto que aumenta el riesgo de accidente. Así lo recoge el artículo 19.1 del Reglamento General de Circulación en España, cuando señala que "la superficie acristalada del vehículo deberá permitir la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía por la que circule, sin interferencias de adhesivos".

De esta forma, cualquier pegatina que limite la visibilidad del conductor puede ser castigado con una sanción de 200 euros como mínimo que deberán pagar sus infractores.

Pegatinas autorizadas por la DGT

La DGT señala algunos adhesivos que, por disposición legal, tienen que colocarse de manera obligatoria, o bien en una parte determinada del vehículo, bajo consecuencia de multa. A continuación, os detallamos cuáles son:

Pegatina de la ITV: Es totalmente obligatoria y debe ubicarse en la esquina superior derecha de la luna delantera del vehículo. Asimismo, debe de estar actualizada y cumplir con las normas establecidas en la Ley de Circulación. De lo contrario, la multa puede llegar hasta los 100 euros.

Distintivo ambiental: Este adhesivo identificará a los coches menos contaminantes dentro de las grandes ciudades. Además, es obligatoria en algunos municipios. Se debe colocar en la esquina inferior derecha el parabrisas.

Adhesivo de telepeaje: La función de estas pegatinas es pagar los peajes de forma automática y telemática. Debe colocarse en la parte superior central del parabrisas, es decir, junto al espejo retrovisor, para que pueda emitir la señal y se efectúe el pago correctamente.

Identificación nacional: En caso de que el vehículo en cuestión no tenga el distintivo europeo en su matrícula, esta pegatina se puede pegar junto a la placa para informar de donde fue matriculado el automóvil.

Distintivos prohibidos

El primer caso de adhesivos no permitidos son las pegatinas de competición, como es el caso de dorsales o distintivos deportivos. Según la DGT, este tipo de pegatinas puede incitar al incremento de la velocidad en las carreteras y a prácticas de conducción penadas por ley.

Por otra parte, los adhesivos reflectantes o luminiscentes también pueden poner en peligro al resto de conductores al despistarlos o deslumbrarlos. Y, por último, las pegatinas sobre la matrícula dificultan el reconocimiento del vehículo, lo que está castigado con una multa de 200 euros.

