Emotiva despedida a Alberto, el guardia civil atropellado en Sevilla: "Vine moribundo y me habéis salvado"

Conocido como Farru en la GAR (Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil), Alberto fue arrollado el pasado 19 de marzo en Los Palacios, Sevilla, mientras realizaban un control rutinario. En la autovía AP-4, en el kilómetro 20, y a las 0:40 horas de la madrugada, un camión se saltó dicho control policial provocando un accidente que acabó con la vida de seis personas, siendo dos de ellos agentes y los otros cuatro conductores de la vía. Entre los heridos él, Alberto.

Desde entonces ha pasado sus días en el hospital del que ahora se despide "con pena" después de que el personal sanitario le atendiera tras el accidente. Sobrevivió al accidente, sin embargo, 'Peces' como es conocido entre el grupo de agentes, no podrá volver a caminar.

Alberto no podrá volver a caminar

"Me habéis salvado porque vine aquí moribundo y me habéis curado todas las heridas", afirmaba emocionado el propio Alberto en un vídeo publicado en redes en el que se le ve saliendo del centro médico. Pese a las secuelas, decide ver su nueva vida desde el optimismo y solo ha tenido palabras de agradecimiento a los profesionales que le han cuidado durante estos meses: "Uno llega aquí en la situación más dramática de su vida... Nos hacéis ver que esto es un cambio de vida a una vida, diferente y ya está, no hay peor ni mejor".

Sus compañeros de profesión no han querido perderse la salida de su compañero, y han acudido hasta el hospital para arroparle y recibir a Alberto entre aplausos. "No tengo que darles ni las gracias porque saben que son mis hermanos, ellos ya lo saben", les decía entre lágrimas.

"Seguimos sin ser considerados profesión de riesgo"

Mientras, al tiempo que le brindaban ánimos, los agentes de la Guardia Civil lamentaban en redes sociales que no se les ampare legalmente al considerar sus labor como un trabajo de riesgo: "Ahora le queda una gran lucha, mientras tanto nada ha cambiado y seguimos sin ser considerados profesión de riesgo".

Mientras para los heridos del accidente solo queda recuperarse y adaptarse a las nuevas circunstancias con las que se enfrentan a su nueva vida.

