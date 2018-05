Un narcotraficante revela cómo actúan los clanes instalados en el Campo de Gibraltar

La violencia en el Campo de Gibraltar se ha disparado con la presencia de los clanes del hachís, que no dudan en abrir fuego contra la policía para defender sus cargamentos de droga.

Uno de los narcos de la droga reconoce que usa armas para defenderse de los "vuelcos", los robos de droga entre bandas rivales. "Las armas de guerra las tenemos para defendernos de los que vienen a robarnos. No para la Policía, no para la gente normal de calle, que no se meten con nosotros. No. Nosotros las tenemos para defendernos de otros grupos. Porque el que venga a robarte no va a decir dame eso por favor, si tiene que darte un tiro te lo va a dar", cuenta.

Las incautaciones de cocaína en el puerto de Algeciras se han disparado después de que los cárteles colombianos hayan comenzado a instalarse en la zona. Ya hay más de 300 detenidos en lo que va de año.