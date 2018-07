Él nunca lo haría... Las asociaciones llaman a evitar la vergonzosa cifra de 2017: 375 perros abandonados al día durante el verano

Cenicienta es una perra que ha tenido una triste historia, sus dueños la abandonaron en unos verterderos de Almería. Nacho la encontró moribunda y con una pata destrozada. Desde una asociación se encargaron de regalarle una segunda vida.

Por desgracia, Cenicienta no es un caso aislado sino que forma parte de los 100.000 perros fueron recogidos por protectoras el año pasado. Gracias a estas asociaciones un 40% encuentran un nuevo hogar, pero para los que no lo hacen el futuro no es tan alentador, dos de cada diez son sacrificados.

Las mascotas traen alegría al hogar, pero también exigen un ejercicio de responsabilidad, a cambio ofrecen fidelidad máxima, ser buenos oyentes y muy divertidos.