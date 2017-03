Alemania envía su apoyo a Reino Unido tras el ataque terrorista en las inmediaciones del Parlamento británico

El Gobierno alemán se ha solidarizado con el pueblo británico tras el confuso incidente frente al parlamento británico en el que un policía ha sido apuñalado y el atacante ha sido disparado por las fuerzas de seguridad.

El portavoz del Ejecutivo alemán, Steffen Seibert, escribió en inglés en su perfil en la red social Twitter que sus "pensamientos" están con los "amigos británicos". "Esperamos que todo el mundo esté ahora seguro y que todos los heridos se puedan recuperar totalmente", agregó.

Según el líder de la Cámara de los Comunes, el diputado conservador David Lidington, un policía ha sido apuñalado a primera hora de la tarde ante el Palacio de Westminster y el atacante "ha sido disparado" por varios agentes. El incidente, de momento muy confuso, ocurrió después de que se celebrase la sesión semanal de preguntas a la primera ministra británica, Theresa May, en la Cámara de los Comunes. Scortland Yard calificó a priori los hechos de "incidente terrorista".

El alcalde de Londres agradece su labor a las fuerzas de seguridad

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, ha confirmado la apertura de una "investigación urgente" tras el "grave incidente" registrado este miércoles en las inmediaciones del Parlamento británico y ha agradecido la labor de las fuerzas de seguridad.

