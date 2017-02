Una adolescente de Inglaterra denuncia en Facebook que una misma talla de pantalón varía según las tiendas

Las tiendas de ropa tienen como fin halagar a sus clientes. Esta podría ser la causa de que cada una se decante por establecer medidas diferentes entre sus diseños. Este hecho ha sido analizado por una joven de East Yorkshire que descubrió como un par de pantalones de la talla 18 que compró a River Island eran más pequeños que otros de la talla 14 que compró a New Look.

Al parecer, dio con la diferencia cuando rompió accidentalmente unos vaqueros y se dispuso a comprar otros del mismo estilo. Pero al acudir a H&M y Topshop se percató de que no encajaba en diseños de su talla. Indignada con lo que acababa de comprobar decidió publicarlo en su perfil de Facebook, consiguiendo que el contenido se hiciese viral con más de 20.000 reacciones en Facebook.

"¿Cómo es posible que una talla más grande sea más pequeña en otra tienda?", se pregunta Lucy. "No me extraña que muchas niñas tengan problemas de confianza y odien comprar ropa nueva, ¿por qué no puede el tamaño ser el mismo en todas las tiendas ?", añade.

La chica da su visión y explica que la sociedad pretende encajar en los estereotipos creados por las marcas de moda, según informa Metro.