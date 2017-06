Rivera, sobre las subvenciones de la Generalitat a los medios: “Es una forma de intentar chantajearlos"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha visitado el plató de Espejo Público para matizar sobre algunos aspectos de la de las reuniones que ha tenido esta semana con Mariano Rajoy: "Ciudadanos ha demostrado que somos un partido decisivo y con capacidad de diálogo"

La reprobación de Montoro en el Cogreso

Rivera explica que "pone como condición al PP que baje la presión fiscal para los trabajadores". Esto se debe a las declaraciones de Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, en el Congreso este jueves, “Creemos que Montoro tendría que haber dimitido por lo de la amnistía fiscal”

"PSOE y Podemos no aceptan como interlocutor a Montoro", C's no veta a Montoro. "Creemos que Montoro tendría que haber dimitido por lo de la amnistía fiscal porque es inmoral, perdonar a los defraudadores y subir impuestos a la clase obrera, y segundo porque es inconstitucional la norma que aplicó y tenía que haber dimitido".

Las ayudas concedidas a medios que informen sobre 1-0

Sobre la aprobación del Parlamento catalán que condiciona las ayudas a los medios a la publicidad del 1-O, Rivera lo considera un "ataque a la libertad de los medios" y que "es una forma de intentar chantajear a los medios y choca con los derechos democráticos"

"Somos un partido decisivo y con capacidad de diálogo"

Albert Rivera cuenta cómo se desenvolvió la reunión que mantuvo con Mariano Rajoy, hablando en gran parte del Brexit y de Cataluña demostrando que "somos un partido decisivo y con capacidad de diálogo".

La respuesta a Maillo sobre los conflictos e intereses con C's

Tras las declaraciones de Maillo sobre Ciudadanos, al decir que "existen conflictos en algunos temas pero son más partidistas", Rivera contesta: "Vamos avanzando aunque chocamos en la regeneración democrática, en la supresión de los aforamientos" y recuerda que el PP "cuando llega a imputados o aforamiento les impide mover ficha" .

Recordando que en España hay "una izquierda más radical que es Podemos, la izquierda clásica que es PSOE, el centro que es Ciudadanos , la única novedad, y los conservadores".

Sobre las conversaciones entre socialistas y Podemos, cuenta que: "El PSOE ha tomado una decisión de 'podemizarse' y buscar los votos de Podemos".

La relación entre Cifuentes y Aguado se enfría

La relación entre Cristina Cifuentes y Aguado se está enfriando para las conversaciones de investidura en la Comunidad de Madrid. A lo que considera que "no veo más motivo que la corrupción del PP". Además, ha pedido a populares y socialistas a que "se acostumbren a negociar y no a colgarse medallas".

"A los españoles les hace falta hablar un poquito del futuro, hablar de ver hacia dónde vamos"

Al preguntarle sobre la ausencia del rey Juan Carlos en el Congreso, Albert Rivera responde: "No me había dado cuenta pero no le daba más importancia. Es verdad, que es innegable el papel del rey Juan Carlos". Aunque cree que "a los españoles les hace falta hablar un poquito del futuro, hablar de ver hacia dónde vamos".

Quien que la gestación subrogada sea "altruista, prudente y garantista"

Sobre la propuesta de Ciudadanos a la gestación subrogada coincide en que "no será fácil, hay algunos lobbies que quieren que no salga la propuesta, por lo que "proponemos un debate para regularla".

"Yo no estoy diciendo que sea barra libre (sobre la gestación subrogada), hablamos de mujeres de 25 años, que tengan unos ingresos y que hayan sido madres antes"."Hay mucho prejuicio sobre la grestación subrogada".