El PSC no apoyará la moción de censura anunciada por Arrimadas y recuerda que Ciudadanos se opuso a la presentada contra Rajoy

La portavoz del PSC en el Parlamento catalán, Eva Granados, ha afirmado que su grupo parlamentario no apoyará la moción de censura anunciada por Inés Arrimadas contra el Ejecutivo de Carles Puigdemont, y le ha recordado a la líder de la formación naranja que "hace unos días" su partido se quejaba de que Podemos presentaba mociones de censura que "no iban a ningún lado".

En declaraciones a una emisora de radio nacional, la socialista ha calificado de "gesticulación inútil" la reacción de la líder de Ciudadanos (Cs) en Cataluña y ha reiterado que no apoyarán lo que considera "una precipitación por parte de la jefa de la oposición".

"Me ha parecido oír que quieren buscar apoyos entre los diputados que votaron sí a la Ley del Referéndum", ha añadido Granados, quien ha aseverado que, en todo caso, el PSC no secundará "iniciativas que no van a prosperar" y le ha señalado a Cs que para presentar una moción de censura en Cataluña son necesarios dos grupos parlamentarios o 27 diputados.

Critica la vulneración de los derechos de los diputados

Por otra parte, ha cargado contra los independentistas porque, según ella, "se están saltando los derechos de los diputados" que representan "a la ciudadanía de Cataluña". "La mayoría (de diputados) no puede decidir qué derechos tenemos o qué derechos no tenemos la minoría", ha manifestado.

En este sentido, ha lamentado que no se aplique el propio reglamento del Parlamento catalán y que se les negase su derecho a recurrir al Consejo de Garantías. "El Consell de Garantías le remitió un documento firmado por unanimidad en el que le decía a la presidenta Forcadell que tenía la obligación de otorgarnos ese derecho", ha concluido.