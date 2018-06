Pablo Iglesias lamenta el auto sobre 'La Manada' e insta a cambiar el Código Penal para "defender a mujeres"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha instado este viernes a reformar el Código Penal para que no exista distinción entre abuso y agresión sexual. Ha lamentado el auto de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra por el que se dicta la libertad provisional de 'La Manada', de forma que se autoriza la excarcelación de los cinco condenados por abuso sexual a una chica en los San Fermines de 2016 si depositan una fianza de 6.000 euros cada uno.

En declaraciones a los medios de comunicación en la localidad zaragozana de Brea de Aragón, Pablo Iglesias ha aseverado que la puesta en libertad "de estos cinco energúmenos" es "una mala noticia" y ha dicho tajante que "cuando el derecho no funciona a lo mejor hay que cambiar el derecho".

Por ello, desde Unidos Podemos "vamos a proponer una reforma del Código Penal que plantee que no haya distinción entre abuso y agresión sexual" dado que es "inaceptable" que la sentencia que condenaba a estos cinco hombres, "más allá del voto particular" que pedía su absolución, "dijera que el hecho de que cinco energúmenos lleven a una muchacha a la que doblan en edad a un portal no implicaba intimidación".

"Si el derecho no sirve para proteger a las mujeres hay que cambiar el derecho y vamos a proponer al Gobierno modificar el Código Penal para que no distinga entre agresión y abuso", ha insistido, exigiendo también que quede claro "en el derecho" que si una mujer no dice un "sí claro, no es un sí".

También es necesario que en los tribunales de justicia de España "haya perspectiva de género. Es imprescindible para proteger a las mujeres, las mujeres tienen derecho a sentirse seguras, tienen derecho a estar donde les de la gana y cuando les de la gana sin tener que tener miedo a una agresión sexual", ha sentenciado.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación momentos antes de visitar este viernes la base de bomberos de Brea de Aragón, en la provincia de Zaragoza, donde han participado en una asamblea con esos profesionales.