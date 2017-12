Martín Pallín, sobre el recurso de Podemos ante el TC: "Es conveniente una sentencia que diga hasta dónde puede llegar porque comienza un 155 más invasivo"

El juez emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín y el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistraturra y magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, Celso Rodríguez debaten sobre las decisiones judiciales y el futuro de Junqueras y Puigdemont en 'Un Café con Susanna'.

Preguntados sobre si el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, podría tomar la decisión antes de que la Justicia belga dicte sentencia sobre el futuro de Puigdemont, y si ambos procesos están relacionados, Martín Pallín considera que lo lógico es que Llanera "proceda de la misma forma que con la mesa del Parlament".

Por su parte, Celso Rodríguez señala que es comprensible que los encausados pidan que la decisión se tome con urgencia, pero indica que es algo que se tiene que pensar mucho porque "la decisión que se adopte tiene que ser profundamente motivada, razonada en derecho y con razones jurídicas".

Sobre qué hará la Justicia belga con la orden de extradición dictada para el expresident de la Generalitat y los cuatro exconsellers que permanecen en Bruselas con él, Martín Pallín señala que "la situación en que se produjeron los hechos que han dado lugar a esta causa tienen una peculiaridad" porque se produjeron "dentro de la sede parlamentaria", algo inédito y que "tendrá mucha influencia en Europa" porque según el Tratado de Lisboa "todo lo que sucede en el seno interno de un Parlamento está cubierto por la inmunidad".

En cambio, el magistrado Celso Rodríguez considera que esta decisión "no tiene en cuenta exclusivamente la imputación de delitos de rebelión o sedición" y asegura que "las diligencias penales se guíen por otros delitos que no tienen la carga ideológica" que estos. Rodríguez asegura que hay más delitos que se atribuyen a los exconsellers encarcelados como la malversación o la desobediencia y subraya que "estos hechos no se circunscriben exclusivamente al ámbito parlamentario".

Sobre la defensa de Puigdemont, que alegará que la Justicia española carece de garantías, Rodríguez asegura que "en términos de defensa se echa mano de argumentos que no tienen ningún futuro" y asegura que "todos los días asistimos a una demostración de un sistema garantista y bastante más rápido" que en otros países.

En relación con la decisión del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, que sólo contestó a las preguntas de su abogado, Martín Pallín considera que es un "error tremendo" que "denota una especie de contestación a la legitimidad de la acusación pública y porque para mí es muy importante saber por dónde va el Fiscal".

Preguntados sobre si la 'vía Forcadell', en relación con la decisión de la presidenta del Parlament, de acatar la Constitución y el artículo 155, es una buena estrategia, Celso Rodríguez indica que "reconocer que se admite la vía constitucional no es nada nuevo" e indica que "no se penalizan ideas ni se persiguen pretensiones de futuro legítimamente encauzadas".

"El sistema electoral español es de los mejores de Europa en cuanto a garantías"

En cuanto a las declaraciones de algunos líderes independentistas que aseguraban que podría darse un 'pucherazo' en las elecciones del 21 de diciembre, Martín Pallín asegura que "el sistema electoral español es de los mejores de Europa en cuanto a garantías y medios técnicos" y considera que "desconfiar o hacer que venga gente del extranjero" no es adecuado a las circunstancias".

Sobre la decisión de Podemos de recurrir ante el Tribunal Constitucional la aplicación del artículo 155, Celso Rodríguez considera que "la Constitución establece un marco de garantías para estas personas que niegan su vigencia" y cree que podrían "haber canalizado la protesta por el recurso de amparo".

Por su parte, Martín Pallín considera conveniente que "el Tribunal Constitucional hiciera una sentencia interpretativa y dijese hasta dónde podría llegar el artículo 155" porque tras la decisión de los bienes de Sijena, "comienza un 155 más invasivo y no sabemos hasta dónde puede llevar" por lo que "hay que optar por una Ley Orgánica que lo regule o una sentencia interpretativa".