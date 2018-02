Rajoy anuncia que lo invertido en un plan de pensiones se podrá rescatar a los 10 años

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado que el Consejo Ministros aprobará este viernes un real decreto que permitirá a las personas que ahorren en planes y fondos de pensiones recuperar todo o parte de lo ahorrado a partir de los 10 años de la aportación. Rajoy ha hecho este anuncio en su intervención en un almuerzo-coloquio, donde en su repaso a la situación económica de España ha subrayado que, "ahora que las cosas empiezan a ir bien", es el momento de ser previsores y los poderes públicos han de incentivar el ahorro a largo plazo.

De ahí ese anuncio del real decreto que aprobará el Gobierno, que ha dicho que rebajará también "muy sensiblemente" las comisiones que se pagan a las entidades gestoras y que beneficiará a más de ocho millones de ahorradores. Rajoy ha destacado que la reforma "intenta incentivar el ahorro, apela a la responsabilidad individual y da más libertad y más garantías al ahorrador".

No obstante, ha aseverado que en España el sistema de pensiones público está garantizado por el Estado, al ser un derecho "irrenunciable" de los españoles, si bien ha insistido en que hay que seguir acordando entre todas las fuerzas políticas medidas para su "estabilidad y mejora".

En todo caso, considera que esa mejora es compatible con la iniciativa privada del ahorro, sobre lo que ha recordado que los planes de pensiones privados existen en España desde hace 30 años y "complementan, no sustituyen, el modelo de pensiones públicas".

Rajoy aboga por que, ahora que las cosas "empiezan a ir bien", es el momento de "volver a ser previsores"

"El Pacto de Toledo, en sus recomendaciones, anima a reforzar estos sistemas complementarios de ahorro", ha recordado Rajoy, quien ha subrayado que en la actualidad más de 8 millones de personas tienen un plan de pensiones con un ahorro acumulado de 106.000 millones de euros.

Así, ha recordado que los españoles dedican menos que los ciudadanos de otros países avanzados a los planes y fondos de pensiones, al ocupar el puesto 21 en el ránking de la OCDE, por detrás de Portugal.

El presidente del Gobierno ha incidido en la necesidad de dar la "mejor respuesta" a problemas como el envejecimiento y ha abogado por que, ahora que las cosas "empiezan a ir bien", es el momento de "volver a ser previsores", por lo que considera que desde los poderes públicos se debe incentivar que el ahorro piense en el largo plazo. "Un ahorro con un horizonte temporal prolongado, que sirva como complemento de la pensión pública pero también para otros planes vitales", ha añadido.

Sin perjuicio de la reforma que aprobará el Gobierno, Rajoy ha recalcado que se trata de "preservar" el sistema público de pensiones y que la Comisión del Pacto de Toledo trabaja "intensamente" para consensuar medidas. Además, ha enfatizado que hay "razones para el optimismo", porque en 2017 por primera vez en 9 años los ingresos por cuotas a la Seguridad Social crecieron más que el gasto en pensiones, y el cierre de 2017 arrojará los ingresos por cotizaciones sociales más elevados de la historia.

Prevé un crecimiento de "al menos" un 2,5% este año y 400.000 nuevos empleos

El presidente del Gobierno ha afirmado que espera que se imponga el "sentido común" y "no otros intereses" para alcanzar un pacto sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, que ha asegurado que todavía es "posible", si bien ha indicado que si no se consigue, el Gobierno hará lo posible para que no perjudique a los españoles, y ha añadido que la prórroga de los de 2017 también puede impulsar el quinto año consecutivo de crecimiento.

Rajoy ha defendido que la legislatura actual debería ser "pródiga en pactos" y ha destacado que es "especialmente urgente" el acuerdo sobre los Presupuestos de 2018 para que la recuperación "siga adelante con más fuerza". "Queremos pactarlos. Esperamos que se imponga el sentido común y no otros intereses", ha enfatizado Rajoy en referencia a los posibles intereses partidistas de las demás formaciones, sobre los que ha advertido de que "si se impusieran, Dios no lo quiera, haremos lo posible para que ello no perjudique a los españoles".

En este sentido, ha recordado que ya están prorrogados los Presupuestos de 2017, que "son unos buenos Presupuestos, han impulsado el cuarto año consecutivo de crecimiento y podrían impulsar el quinto". No obstante, ha indicado que todavía se está "a tiempo".

"El pacto presupuestario es posible y es lo mejor para el conjunto de los españoles", ha asegurado Rajoy, quien ha remarcado que unas nuevas cuentas públicas mejorarán la economía de los españoles, ya que dan "estabilidad y certidumbre y generan nuevas inversiones que mejoran la vida de las personas".

Rajoy pide que el Parlamento catalán elija un "presidente normal"

En referencia a Cataluña, Rajoy, ha pedido que el Parlament elija un "presidente normal" que "no esté incurso en procedimientos judiciales", que pueda estar presente "en su propia investidura" y que, una vez elegido, "pueda ejercer su cargo y gobernar". Eso sí, ha recordado que Cataluña no va a estar sin gobierno y que, mientras se busca un nuevo presidente de la Generalitat, seguirá vigente el artículo 155 de la Constitución.

"Mientras el nuevo Parlament busca un presidente que pueda serlo o se repiten las elecciones, si no lo encuentran, Cataluña no va a estar sin gobierno. Porque el artículo 155 es la garantía de que se siguen atendiendo los servicios esenciales y las necesidades reales de los catalanes", ha resaltado.

Tras asegurar que su deseo es que todo vuelva cuanto antes a la normalidad, el jefe del Ejecutivo ha puesto en valor su gestión en Cataluña tras aplicar el 155. "Algunos pensaron que podían vivir fuera de la ley y lo único que han conseguido es acabar fuera del Gobierno", ha enfatizado, para añadir que los desafíos al Estado se responden con "políticas de Estado".

La anécdota de Rajoy. ¿Con quién se iría de cervezas el presidente?

Durante su intervención en un almuerzo-coloquio, un periodista ha preguntado al presidente del Gobierno que con quién se tomaría una cerveza o una copa de vino, si con Pedro Sánchez o Albert Rivera, a lo que Mariano Rajoy ha contestado con humor: "Con el que llevara mi ritmo".