Las cinco improvisaciones del rapero Arkano sobre la actualidad

Trump: "Trump hace un muro con México con elegancia, pero yo lo que necesito es un muro contra su ignorancia, porque Trump para mí representa el cinismo y, como Le Pen, representa el triunfo del populismo.

Pensionistas: "Realmente en España necesito soluciones y pensando por qué están acabando con la hucha de las pensiones, por eso cuando hago rap como si fuera un artista, lo que defiendo es la voz de todos los pensionistas".

Fariña: "Realmente con la fariña no me extraña qué apaña, están secuestrando el arte en España, por eso lo hago hardcore, cómo lo marco, qué pasa con Fariña, qué pasa con lo que hay en ARCO".

Homofobia: "Hablan de homofobia y no me extraña, todavía hay agresiones homófobas en España, por eso no me voy a hacer el sueco cuando quieren colgar a homosexuales en Marruecos, por eso lo estamos haciendo y somos el futuro, gays y lesbianas ya dejamos de ser mudos".

Mujeres: "Con las mujeres la cosa está muy mal, que alguien me explique por qué hay tanta brecha salarial, por eso yo estoy pensando en mí mismo, creo que hoy en día es necesario el feminismo. Lo estoy haciendo en un lienzo o lo estoy haciendo en un cuarzo, represento como las mujeres en el 8 de marzo".