Lleno absoluto en el espectáculo final de 'All Stars Tour' de Drag Race España en Gáldar, Gran Canaria

El 'talent show' Drag Race España, emitido por AtresPlayer, donde se busca al mejor Drag Queen de España acaba de finalizar su nueva y renovada gira 'All Stars Tour'. Un tour que ha tenido lugar por toda España durante el mes de abril que ha culminado en Gáldar, Gran Canaria, con un lleno absoluto en sus dos funciones.

Un espectáculo de cerca de dos horas y media y un 'meet and great' previo donde cerca de medio centenar de fans del reality han podido cumplir el sueño de conocer a sus ídolos. El objetivo de esta gira tras finalizar la emisión es según Ferran Poca, productor de Locamente "acercar ese talento a la gente, porque en la televisión es más frío pero cuando están en el teatro es más próximo y lo disfrutan más".

La gira 'All Stars Tour’ ha sido diseñada por Locamente Factory como un regalo para los apasionados seguidores del programa -emitido en AtresPlayer-, ofreciendo una experiencia única para su comunidad de fans con números espectaculares, coreografías de vértigo, looks de infarto, humor y sorpresas que no dejan indiferente a nadie. Ferran Poca asegura que esta última gira supone un paso adelante en comparación con las anteriores: "una gira diferente que ha expresado lo mejor de cada una, el drag más auténtico de cada una de las All Stars".

Con este tour, logran llevar la magia del programa Drag Race a clubes y salas de referencia de las diferentes ciudades de nuestro país. "El drag viene de los bares, de la noche... Y poder llevarlo a los teatros para ellas (las All Stars) es un cambio real y una fantasía", asegura el productor.

La gira ha contado con la participación de todas las 'All Stars': Samantha Ballentines, Juriji der Klee, ONYX Unleashed, Sagittaria, Pakita, Pupi Poisson, Hornella Góngora y la flamante ganadora Drag Sethlas.

"El canario Drag Sethlas es la ganadora de este All Stars, la mejor de las tres temporadas precedentes y que ha puesto el drag al nivel más alto y lo ha expandido porque muchas veces la gente no conoce al drag canario si no viene a Canarias, y lo hemos acercado a toda España y es muy interesante", afirma el productor.

Ferran Poca añade: "No queríamos dejar de venir a Canarias, y hay teatros que igual están llenos, o no les encaja por línea editorial pero aquí en Gáldar nos han abierto las puertas y nos han tratado super bien".

Con 'All Stars Tour', Drag Race España se consolida como un fenómeno cultural y de entretenimiento que salta de las pantallas y se adentra en la vida y el corazón de sus seguidores derrochando carisma y diversión. "En Canarias estáis muy aventajados pero en la península no hay cultura drag y llevarlos a los grandes teatros es una experiencia vital de por vida. Ganar Drag Race es como ganar un festival, tu carrera pega un salto. La mayoría lo hacen para expresarse y desarrollar el personaje que sienten", asegura Poca.

La cuarta temporada de Drag Race España fue anunciada el tres de agosto por ATRESplayer.

