Las mejores frases del Día de Star Wars más allá de "May the force be with you"

El Día de Star Wars se celebra cada 4 de mayo. ¿La razón? Un juego de palabras y la pronunciación casi idéntica en inglés del día 4 de mayo, "may the 4th", con una de las frases míticas de Star Wars: “may the Force be with you”. Este es el motivo por el que los fanáticos de la saga de La Guerra de las Galaxias están hoy de celebración. Los orígenes de esta celebración en honor de las películas de George Lucas (que han derivado en diversas ficciones de animación y series de televisión) se remontan hasta el año 1979. Desde ese año, los fanáticos de Star Wars festejan este día con diversos actos alrededor del mundo.

15 mejores frases icónicas de la saga Star Wars

Para celebrar como se merece este Día de Star Wars te traemos parte de esos diálogos inolvidables. Y es que las películas de Star Wars, además del "may the Force be with you"o "que la Fuerza te acompañe", tienen frases tan míticas como:

- "Miedo, ira, agresividad, el lado oscuro ellos son. Si algún día rigen tu vida, para siempre tu destino dominarán". Yoda.

- "No importa cuánto hayamos peleado. Siempre he odiado verte partir". Princesa Leia a Han Solo.

- "La fortaleza de un Jedi fluye de la Fuerza. Pero cuidado con el lado oscuro: Ira, temor, agresión; de la Fuerza del lado oscuro son. Fácil fluyen rápidos a unirse en el combate. Si una vez tomas el sendero del lado oscuro para siempre dominará tu destino. Te consumirá, al igual que lo hizo con el aprendiz de Obi-Wan". Yoda.

- "No fui elegida para ver a mis personas sufrir y morir mientras charlamos sobre esta invasión en un comité". Reina Amidala.

- "Te he estado esperando, Obi-Wan. Nos volvemos a encontrar, por fin. El círculo está ahora completo. Cuando te dejé, no era más que el aprendiz; ahora soy el maestro". Darth Vader.

- "En mi experiencia, no existe la suerte". Obi-Wan.

- "Me estás pidiendo que sea racional. Eso es algo que sé que no puedo hacer. Créame, desearía poder desear borrar mis sentimientos, pero no puedo". Anakin.

- "Luz. Oscuridad. Todo depende del equilibrio". Rey.

- "Las rebeliones se basan en la esperanza". Jyn Erso.

- "No lo intentes. Hazlo o no lo hagas. Pero no lo intentes". Yoda.

- "He estado muriendo un poco cada día desde que volviste a mi vida". Padme.

- "Así es como ganaremos. No luchando contra lo que odias… sino salvando lo que amas". Rose Tico.

- "La capacidad de hablar no te hace inteligente". Qui-Gon Jinn.

- "¿Qué pasa si la democracia que pensamos que estábamos sirviendo ya no existe y la República se ha convertido en el mismo mal que hemos estado luchando por destruir?". Yoda.

- "¡Te convertiste en aquello que juraste destruir!". Obi-Wan.

