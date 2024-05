Chanel reaparece en Eurovisión 2024: ¿cómo y cuándo será su actuación?

La próxima semana arranca el evento musical por excelencia de todo el continente europeo: el Festival de Eurovisión 2024. Muchos fans llevan tiempo esperando este show de luces y música que cada año sorprende por su espectacularidad, después de que Chanel Terrero y Blanca Paloma defendieran a España en los dos últimos años. La 68º edición del festival de la canción tendrá lugar en la ciudad sueca de Malmö.

Además, el festival de Eurovisión este año viene con bombazo. Chanel Terrero, la cantante española que logró un histórico tercer puesto en 2022, volverá a cantar. La artista de 'SloMo' actuará junto a otros dos concursantes que también rozaron la victoria en su día, como son la griega Eleni Foureria y el sueco Eric Saade.

Así lo ha anunciado la propia organización del certamen, la cual no duda en calificar a los tres artistas como "una trinidad de primer nivel de favoritos". A pesar de que ninguno de ellos ganó en sus respectivas ediciones, sus temas arrasaron en la listas de éxitos, como 'SloMo' de Chanel, que logró ser uno de los hits del verano.

¿Cómo y cuándo actúa Chanel?

Exceptuando los países del Big Five (Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido) y el país anfitrión (Suecia), los 31 países restantes tendrán que conseguir una de las 20 plazas en las semifinales. Las dos semifinales se celebrarán los próximos días 7 y 9 de mayo (martes y jueves), teniendo lugar la gran final el sábado 11 de mayo.

La representante española actuará en la primera semifinal, en la que España no vota, ya que lo hará en la segunda. Como apertura de esta primera gala, la cantante barcelonesa no sólo interpretará su famoso 'Chanelazo', sino que también cantará 'United by Music' (en castellano, 'Unidos por la música'), junto a Eleni Foureira y Eric Saade, que también cantarán sus respectivos éxitos de 'Fuego' y 'Popular'. Todo ello, junto con 24 bailarines con lo que se buscará atraer la atención del público desde el primer momento.

'Zorra' de Nebulossa, nuestra representante

El dúo Nebulossa, compuesto por la vocalista María Bas y el productor Mark Dasousa, con su canción 'Zorra', representará a España en Eurovisión 2024. Con muchos seguidores, pero también ciertos detractores, esta canción no pasará desapercibida en este evento, ya sea por su polémica letra , por la edad de su cantante (55 años) o por su pegadizo ritmo ochentero.

Después de que surgieran dudas de que la canción pudiera ser censurada, la Unión Europea de Radiodifusión (EBU), organizadora del festival de Eurovisión, confirmó que 'Zorra' es apta para participar este año. Nebulossa ha explicado que su intención es reapropiarse de un insulto machista para darle una nueva lectura empoderadora.

No obstante, si acudimos a los datos que ofrecen las casas de apuestas, la favorita sigue siendo Suiza, con un 26% de opciones de victoria, con su canción 'The Code' del rapero Nemo Mettler. Respecto a España, lo cierto es que las apuestas no le son muy favorables, ya que sitúan a España en el puesto número 28 de un total de 37.

