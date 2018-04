Feijóo se reivindica "con aciertos y con fallos" ante una oposición en bloque contra él

"Para bien o para mal, soy Alberto Núñez Feijóo; con aciertos y con fallos". Así se ha reivindicado el candidato popular en el minuto de cierre del debate electoral que ha protagonizado en la televisión autonómica gallega junto a sus principales rivales políticos.

Lo ha hecho en una una contienda en la que los aspirantes de PSdeG, BNG, En Marea y Ciudadanos se han unido para reprochar al presidente de la Xunta los casos de "corrupción" del PP, al tiempo que han despejado algunas dudas sobre sus posibles aliados después de la cita con las urnas.

Así, Feijóo ha puesto su nombre encima de la mesa como aval de la gestión de la Xunta y se ha separado de los reproches que lanzaron con dureza desde los atriles de los partidos que actualmente ocupan la oposición y de quienes aspiran a entrar por primera vez en el Parlamento de Galicia por casos como la imputación del presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, imputado a raíz de una denuncia de una mujer que le acusó de haberle ofrecido un puesto de trabajo a cambio de sexo.

Precisamente, el cuarto bloque temático del debate fue el de mayor intensidad entre los candidatos y provocó no sólo un rifirrafe sobre el asunto, la regeneración democrática, sino también abrió un pronunciamiento que no estaba previsto en la planificación pactada inicialmente por los partidos: qué ocurrirá después del 25 de septiembre si no hay mayorías absolutas.

En este punto, Xoaquín Fernández Leiceaga (PSdeG), Luís Villares (En Marea) y Ana Pontón (BNG) esbozaron la posibilidad de explorar una alternativa de izquierdas tras las elecciones y, en este sentido, el socialista se definió como el candidato para liderar ese eventual cambio de gobierno.

Por su parte, la cabeza de lista de Ciudadanos, Cristina Losada, ratificó su apuesta por un gobierno en minoría de Feijóo "controlado" por su partido y el actual presidente de la Xunta manifestó que él sólo gobernará en "coalición" con los gallegos.