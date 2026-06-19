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TU CARA ME SUENA
Yolanda Ramos protagonizó el momento más difícil para el cuerpo de baile de Tu cara me suena
Los coreógrafos del programa recuerdan una de las actuaciones más complicadas y sorprendentes para el cuerpo de baile, marcada por un inesperado momento sobre el escenario.
Myriam Benedited y Borja Rueda han repasado cómo preparan cada semana las coreografías de Tu cara me suena, adaptando algunas actuaciones al plató y reforzando otras para aportar más energía al espectáculo. Ambos destacan el nivel de los números que consiguen llevar a escena.
Durante la conversación, los coreógrafos recordaron una actuación protagonizada por Yolanda Ramos que puso a prueba a los bailarines. Un error inesperado durante el número provocó tal situación que les resultó imposible aguantar la risa, convirtiéndolo en uno de los momentos más recordados del programa.
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