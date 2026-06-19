Yolanda Ramos protagonizó el momento más difícil para el cuerpo de baile de Tu cara me suena

Myriam Benedited y Borja Rueda han repasado cómo preparan cada semana las coreografías de Tu cara me suena, adaptando algunas actuaciones al plató y reforzando otras para aportar más energía al espectáculo. Ambos destacan el nivel de los números que consiguen llevar a escena.

Durante la conversación, los coreógrafos recordaron una actuación protagonizada por Yolanda Ramos que puso a prueba a los bailarines. Un error inesperado durante el número provocó tal situación que les resultó imposible aguantar la risa, convirtiéndolo en uno de los momentos más recordados del programa.

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