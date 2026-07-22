Xenia Tostado convierte a Britney Spears en su mejor aliada y firma un pleno en La Pista

Javi Mora reconoció enseguida que sonaba 'Baby one more time' y pulsó antes, aunque no consiguió recordar la letra para resolver la prueba.

Xenia Tostado aprovechó la oportunidad, completó el desafío con la ayuda de lo que recordaba del tema de Britney Spears y se llevó el pleno en uno de los momentos más divertidos de La Pista.

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