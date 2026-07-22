David resuelve La Yenka tras el suspense de Roberto Leal

Roberto Leal retrasó unos instantes la confirmación del acierto de David y bromeó con la situación: “Le estoy haciendo sufrir un poquito”, aumentando la expectación en el plató.

Finalmente, David se llevó la victoria al identificar La Yenka, cerrando una escena marcada por el humor y el juego entre concursante y presentador en Pasapalabra.

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