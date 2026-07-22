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PASAPALABRA
David resuelve La Yenka tras el suspense de Roberto Leal
Un gesto del presentador añade emoción al desenlace de La Pista antes de confirmar el acierto de David, que acaba imponiéndose con La Yenka en un momento lleno de complicidad.
Roberto Leal retrasó unos instantes la confirmación del acierto de David y bromeó con la situación: “Le estoy haciendo sufrir un poquito”, aumentando la expectación en el plató.
Finalmente, David se llevó la victoria al identificar La Yenka, cerrando una escena marcada por el humor y el juego entre concursante y presentador en Pasapalabra.
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