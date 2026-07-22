David firma una remontada imposible en AlaZ y conquista la victoria con un último acierto decisivo

Javier completó una gran prueba y se plantó con 22 aciertos tras dominar el marcador desde el inicio. David, obligado a remontar en solitario, necesitaba cuatro respuestas para igualarle.

Después de empatar, el concursante decidió arriesgar con una letra extra. Su apuesta salió perfecta, recuperó el color naranja con un acierto más y se quedó a solo dos respuestas de llevarse el bote de 790.000 euros.

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