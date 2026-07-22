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De ‘Cuando tú vas’ a ‘Atrévete’: Javier y David homenajean a Chenoa con doble pleno en el ¿Dónde Están?

De ‘Cuando tú vas’ a ‘Atrévete’: Javier y David homenajean a Chenoa con doble pleno en el ¿Dónde Están?

PASAPALABRA

Javier y David firman un doble pleno en el ¿Dónde Están? con dos himnos de Chenoa

Los concursantes brillan en la prueba al resolver dos paneles inspirados en 'Cuando tú vas' y 'Atrévete', protagonizando un guiño a algunos de los mayores éxitos de la cantante.

Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Chenoa ha centrado el protagonismo del ¿Dónde Están? gracias a dos de las canciones más emblemáticas de su trayectoria. Javier apostó por Cuando tú vas y David eligió Atrévete.

Los dos resolvieron con éxito los paneles, aunque David necesitó más intentos junto a Tania Llasera y Javi Mora. El momento dejó un simpático homenaje a la artista.

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