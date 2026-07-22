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La foto de familia que devuelve la esperanza a los Korhan: Halis toma la decisión más importante

UNA NUEVA VIDA

La imagen que reúne de nuevo a los Korhan: Halis da el paso que puede cambiar el destino de la familia

Una fotografía familiar simboliza el esperado reencuentro de los Korhan después de semanas marcadas por los conflictos. Halis toma una decisión decisiva con la intención de recuperar la unidad del clan.

Desirée Castillo
Desirée Castillo
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La reunión de toda la familia devuelve la esperanza a los Korhan y refleja un cambio de rumbo impulsado por Halis, decidido a dejar atrás las divisiones que han marcado los últimos acontecimientos.

El patriarca apuesta por la reconciliación y da un paso que puede redefinir el futuro de la familia, reforzando la unión en un momento clave para todos los miembros del clan.

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