La imagen que reúne de nuevo a los Korhan: Halis da el paso que puede cambiar el destino de la familia

La reunión de toda la familia devuelve la esperanza a los Korhan y refleja un cambio de rumbo impulsado por Halis, decidido a dejar atrás las divisiones que han marcado los últimos acontecimientos.

El patriarca apuesta por la reconciliación y da un paso que puede redefinir el futuro de la familia, reforzando la unión en un momento clave para todos los miembros del clan.