Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Seyran

UNA NUEVA VIDA

El gesto de Seyran que devuelve la esperanza a Halis con una promesa inolvidable

Un momento cargado de emoción cambia el ánimo del patriarca cuando Seyran le hace una promesa muy especial relacionada con el futuro de la familia y el deseo que más anhela cumplir.

Desirée Castillo
Desirée Castillo
Publicado:

Seyran conmueve a Halis al asegurarle que hará realidad uno de sus mayores sueños: que pueda conocer a su bisnieto. Sus palabras emocionan profundamente al patriarca en un instante lleno de ternura.

La promesa refuerza el vínculo entre ambos y devuelve la ilusión a Halis, que encuentra en ese gesto un motivo para mirar al futuro con esperanza junto a su familia.

Antena 3 » Vídeos