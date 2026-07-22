El gesto de Seyran que devuelve la esperanza a Halis con una promesa inolvidable

Seyran conmueve a Halis al asegurarle que hará realidad uno de sus mayores sueños: que pueda conocer a su bisnieto. Sus palabras emocionan profundamente al patriarca en un instante lleno de ternura.

La promesa refuerza el vínculo entre ambos y devuelve la ilusión a Halis, que encuentra en ese gesto un motivo para mirar al futuro con esperanza junto a su familia.