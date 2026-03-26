Xavier Deltell intenta colársela a Roberto Leal en La Pista con una respuesta imposible

Xavier Deltell volvió a dejar huella en Pasapalabra con un intento de trampa simpática en La Pista. El actor, obligado a decir un título de tres palabras, trató de salir del paso dividiendo su respuesta para ajustarse a la norma, sin éxito.

El momento, que evocó el famoso im-presionante de Jesulín de Ubrique, llegó tras una pista sobre Pablo Alborán.